SESOB ile Denizbank, Kovid-19 mağduru esnaf için iş birliği yaptı
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SESOB ile Denizbank, Kovid-19 mağduru esnaf için iş birliği yaptı

08.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:14
SESOB ile Denizbank, Kovid-19 mağduru esnaf için iş birliği yaptı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Denizbank arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) ile Denizbank arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, protokol törenine, SESOB Başkan Vekili Ali Kılıç, Denizbank Sivas Şube Müdürü Haşmet Yüceer, Çarşı Şube Müdürü İlker Özdemir, Bireysel Bankacılık Satış Müdürü Fatma Özsoy katıldı.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mağdur olan esnafın, kredi çekerek giderlerini karşılamaya çalıştığını belirtti.

Denizbank ile işbirliği yaparak esnafa taksitli ticari kredi imkanı tanınacağını aktaran Kılıç, "Denizbank ile yapmış olduğumuz işbirliği ve kredi protokolü esnafımıza yararlı olacaktır. Bankanın sunacağı ürün ve hizmetlerden esnaflarımızın faydalanmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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