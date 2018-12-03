Sesob'dan Vali Ayhan'a Ziyaret

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, Ayhan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Köksal, Ayhan'ı Sivas'ta yaptığı kaymakamlık görevlerinden yakından tanıdıklarını ve birlikte çalıştıklarını, görevde bulunduğu süre içerisinde Sivas için güzel projeleri hayata geçirdiğini belirterek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.



Esnafın zor ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Köksal, üniversiteye 10 bin kişilik yurt yapılmasının, toplu taşımada tek bilet sisteminin uygulamaya konulmasının esnafa zarar verdiğini kaydetti.



Kamu kurumlarında kiracı olan esnafların piyasa şartları göz önünde bulundurularak kira artışında hassas olunması gerektiğini dile getiren Köksal, okulların düğün salonu olarak kiraya verilmemesi için Ayhan'dan destek istedi.



Ayhan da Sivas'ı çok iyi bildiğini belirterek, kentin sorunlarını hep birlikte çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ile uzun yıllar birlikte çalıştık. Esnaf teşkilatı olarak önemli görev üstleniyorsunuz. İnşallah bundan sonra ki süreçte Sivas'ın yararına olacak projelerde el ele vererek hep birlikte daha güzel çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.