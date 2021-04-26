SESOB'dan şoför esnafına muafiyet talebi
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SESOB'dan şoför esnafına muafiyet talebi

SESOB'dan şoför esnafına muafiyet talebi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde giderlerini karşılamakta zorlanan şoför esnafının, trafik sigortası ve araç muayene ücretlerinden muaf tutulması talebinde bulundu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde giderlerini karşılamakta zorlanan şoför esnafının, trafik sigortası ve araç muayene ücretlerinden muaf tutulması talebinde bulundu.

Köksal yaptığı yazılı açıklamada, bir yılı aşkın süredir Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarların zor durumda olduğunu, bazı meslek gruplarının dükkanlarını dahi açamadığını belirtti.

Özellikle uzaktan eğitim döneminde şoför esnafının çok mağdur olduğunu ve giderlerini karşılayamadığını aktaran Köksal, "Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın müşteri kapasitesi azaldığı için geliri düştü. Şoför esnafı muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SGK ödemelerini yapmakta güçlük çekiyor Kredi çekerek ayakta durmaya çalıştılar ancak dayanacak güçleri kalmadı. Okul servisleri ve çalışamayan araçların mağduriyeti devam ettiği için araçlar zorunlu trafik sigortası ve muayene ücretlerinden muaf tutulmalı, faizsiz kredi desteği sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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