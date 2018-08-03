Sesob Başkanı Köksal, "El Sanatları Desteklenmeli"

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, "El sanatları gelecek nesillere aktarılması için desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor." dedi.

El sanatları ustası Hayati Ünsal'ı makamında kabul eden SESOB Başkanı Beşir Köksal, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de ata yadigarı el emeği, göz nuru el sanatlarının yok olmaya başladığını belirterek, çırak yetiştirilebilmesi ve bu mesleklerin gelecek nesillere aktarılması için gençlerin bu mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas için önemli olan geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri taşıyan ve kaybolmaya yüz tutmuş sanatkarlık faaliyetleri mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirten Köksal, "Yeni ustaların yetiştirilebilmesi için teşvik edilmelidir. Eskiden ustaların yaptığı birçok meslek gerek teknolojik gelişmeler karşısında kaybolmaya başlamıştır. Ustalarımızın çoğunluğu mesleğini tek başına icra ederek yaşatmaya çalışmaktadır. El sanatları sabır gerektiren bir meslek olduğu için bu sektörde faaliyet gösteren esnaflarımız devlet desteklerinden ve teşviklerinden mutlaka faydalandırılmalıdır." dedi.



Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılması için el sanatları çarşısının da önemine değinen Köksal, "Sivas'ta el sanatları çarşısının eksikliğini hissediyoruz. Bu konuda girişimlerde bulunuyoruz. En kısa sürede çarşının Sivas'a kazandırılması için gerekli çalışmaları titizlikle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.