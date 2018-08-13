Sesob Başkanı Köksal, Bıçakçıları Ziyaret Etti

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Kurban Bayramı öncesi bıçak imalatı yapan esnafı ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre Köksal, Eski Buğday Pazarı'nda bıçakçı esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala kentteki bıçakçı esnafını ziyaret ederek. sorunlarını dinlemek istediklerini ifade eden Köksal, kentte bir an önce el sanatları çarşısı kurulması gerektiğini belirtti.

Köksal, bıçakçı esnafının zor koşullarda çalıştığına işaret ederek, "Esnafımızın çalıştıkları yerler, yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise soğuktan durulmuyor. Sivas'ta esnaflarımızın rahat bir şekilde çalışabilmeleri, mesleklerini geliştirip çırak yetiştirebilmeleri için el sanatları çarşısının biran önce yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas bıçağının kalitesine işaret eden Köksal, Kurban Bayramı öncesi bıçak alacaklara şu tavsiyelerde bulundu:

"Sivas bıçakları kaliteli ve ismini dünyaya duyurdu. Farklı illerden getirilip satışı yapılan ucuz bıçaklara kanmayın. Bu bıçaklar kurban kesimi sırasında hayvanlara eziyet edebilir ve kazalara neden olabilir. O yüzden bıçak alırken kaliteli olmasına dikkat edelim ve bıçakları da sektörde çalışan vergisini ödeyen ustalarımıza bilettirelim. Bayram öncesi piyasada ve mahalle aralarında bıçak bileyicileri arttı, herkesin kendi işini yapmalı. Belediye yetkilileri de sokak ortalarında ve caddeler kurulan seyyar bileyicilere fırsat vermemeli."