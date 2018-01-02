Sesob Başkanı Köksal Açıklaması

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, hükümetin yapılandırma ve desteklerle esnafa katkı sağladığını bildirdi.



Köksal, yaptığı açıklamada, 2018 yılının Türkiye'ye ve tüm dünyaya barış, kardeşlik, mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunarak, esnaf ve sanatkarlar açısından 2017 yılını değerlendirdi.



Esnaf ve sanatkarların zor bir süreç yaşadığını, hükümetin yapılandırma ve desteklerle esnafa katkı sağladığını vurgulayan Köksal, "Esnafa kredi limiti 150 bin liradan, 200 bin liraya çıktı. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında faaliyet gösteren, esnaf vergi muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkarların 2017 yılında kullanılan kredilerden yüzde yüz faiz oranı desteği sağlandı. Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alındı. Kalfalara iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primlerinin devlet tarafından karşılandı." ifadesini kullandı.



Yapılandırma ve desteklerin, esnafı bir nebze olsa rahatlattığına işaret eden Köksal, şunları kaydetti:



" Maliye Bakanlığının yeni nesil yazar kasaların değişimi ile ilgili düzenleme yapılarak cirosu 150 bin liranın altında bulunan ve 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacağı duyurulan için yeni nesil yazar kasa kullanımı ertelendi. 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu'nda değişiklik yapılarak ödenecek borçların taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4'er ay uzatıldı. KOBİ'lere 50 bin lira üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB sıfır faizli işletme kredi faiz desteği sağlandı."



Köksal, esnaf ve sanatkarlara sağlanan yapılandırma ve desteklerin, bu yıl da devam etmesi temennisinde bulundu.