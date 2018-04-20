Sesob Başkanı Güler, Oda Başkanlarıyla Buluştu

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüp Güler, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kongre öncesi Çarşamba ilçesindeki oda başkanlarıyla bir araya geldi.

İlçede bulunan 11 odadan 10'unun başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Salıpazarı Şoförler Odası temsilcisinin katıldığı toplantı, bir kafede yapıldı.

Güler, göreve geldikten sonra odalarının üyelerinin sorunlarını çözmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "Oda başkanlarımız ile birlik beraberlik içerisinde hareket etmeye çalıştık. Eski binamızın yerine odamıza yakışacak bir oda binası yaptırdık. Bunun yanı sıra TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezine ortak olduk. Bu dönemde de yine odalarımızın yararına çalışmak için tekrar yola çıktık." dedi.

Toplantıda ayrıca, pasta kesilerek Başkan Güler'in doğum günü de kutlandı.