SESOB Başkanı Beşir Köksal'dan "esnaf destek paketi" açıklaması
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SESOB Başkanı Beşir Köksal'dan "esnaf destek paketi" açıklaması

24.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:56
SESOB Başkanı Beşir Köksal'dan

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf destek paketinden kimlerin faydalanacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf destek paketinden kimlerin faydalanacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

SESOB'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında esnafın yararlanacağı hibe desteği programı ve uygulama esasları hakkındaki Ticaret Bakanlığı tebliği, 24 Aralık 2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek programından kimlerin yararlanacağı konusunda açıklama yapan SESOB Başkanı Beşir Köksal, şunları kaydetti:

"Destek programından 14.12.2020 tarihiden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile aynı bu tarih itibariyle esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf olanlar faydalanabilir."

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımlarının başvuru tarihinden önce Ticaret Bakanlığı internet sitesinden duyurulacağını da belirten Köksal, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacağına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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