SESOB Başkanı Beşir Köksal, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SESOB Başkanı Beşir Köksal, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
SESOB Başkanı Beşir Köksal, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan ve Milli Mücadele'nin sesi olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan ve Milli Mücadele'nin sesi olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Köksal, yayımladığı mesajda, Anadolu Ajansının 101 yıllık tecrübesiyle güvenilir haber kayağı olduğunu belirterek, "Halkımıza, esnaf ve sanatkarımıza kuruluşundan bugüne kadar doğru, tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde görevini yürüten, sorunları doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme getiren yayıncılık anlayışını sürdüren Anadolu Ajansı 101 yaşına girmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının kurulduğu günden itibaren habercilik alanında güvenilirliğini kanıtlamış, dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında yer aldığına dikkati çeken Köksal, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, ilkesinden taviz vermemiş ve yaptığı haberlerle ülke genelinde ve ilimizde güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Bu alanda doğru, ilkeli ve tarafsız haberciliğin yerleşmesinde, basın sektöründe gazeteci, yazar yetişmesinde Anadolu Ajansı her zaman öncülük etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve her geçen gün teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek kendini yenileyen, teknolojik imkanlarla hizmet vererek bugünlere gelen Anadolu Ajansı, dünya genelinde ülkemizin de en güçlü sesi olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk basınının temel kurumlarından biri olan Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 101. yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SESOB Başkanı Beşir Köksal, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:22:51. #1.16#
title