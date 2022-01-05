SESOB Başkanı Alişan'dan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
SAKARYA (AA) - Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan ajansın çalışmaları hakkında bilgi alan Alişan, çalışanlara başarı diledi.
Alişan ziyarette, kamuoyunun aydınlatılması adına basının rolünün önemine değindi.
Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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