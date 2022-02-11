Sesli ve Yazılı Sohbette Rahatsız Edici Davranışlar

Bu makale, özellikle VALORANT'ın rekabetçi/sosyal dinamikler ve oyuncu dinamiklerine yönelik konuları derinlemesine ele alan makale dizisinin bir bölümü. Makale dizisi hakkında daha fazla bilgi almak için VALORANT resmi sitesindeki "VALORANT Sistemlerinin Sağlığı Yazı Dizisi - Giriş" makalesine göz atabilirsiniz.

Tekrar selam! VALORANT'ın Sosyal Dinamikler ve Oyuncu Dinamikleri Ekibi'nden Sara ve Brian, üzerinde çalıştığımız işlerle ilgili yeni bir gelişmeyle karşınızda. Bu sefer ele aldığımız konu biraz daha kapsamlı. Gelin vakit kaybetmeden konuya girelim. Bugün, VALORANT'taki iletişim kanallarının kötüye kullanılması ve bizim bu konuyla mücadele etme stratejimiz hakkında konuşacağız.

GİRİŞ - SORUNA DALIŞ

İletişim kanallarındaki rahatsız edici davranışlar, oyun içi sesli ve yazılı sohbette istenmeyen davranışlar olarak ele aldığımız eylemleri kapsıyor. Kişilerin uygunsuz davranışlarda bulunmasını hiçbir zaman kesin olarak engelleyemesek de hakaret, tehdit, taciz ve rahatsız edici dil kullanımı gibi davranışları oyun sistemlerimiz aracılığıyla tespit etmek için çalışabiliriz. "Doğru sosyal davranışları" destekleme konusunda da her zaman yapılabilecek şeyler var.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, oyunlardaki iletişim kanallarında şahit olduğumuz rahatsız edici davranışları önleme konusunda gücümüzü ortaya koyarak aydınlık bir yol açmakta kararlıyız. Bu alanda sağlıklı diyebileceğimiz bazı adımlar attığımıza inanıyoruz fakat yapmamız gereken daha fazla şey olduğunu da görebiliyoruz. Bu, tek bir düğmeye basarak halledilebilecek bir iş olmadığı için, attığımız adımlardan bazılarını (ve ölçtüğümüz sonuçları) ve VALORANT'taki yazılı ve sohbet deneyimini geliştirmek için atacağımız diğer adımları sizinle paylaşmak istiyoruz.

ŞİMDİYE KADAR NELER YAPTIK?

Öncelikle şimdiye kadar yaptıklarımızı bir konuşalım istiyoruz. Oyunda istenmeyen iletişim yöntemleri söz konusu olduğunda güvendiğimiz iki tespit yöntemi var.

Oyuncu Geribildirimleri

Sorunlu davranışları tespit etmenin ilk yolu geribildirimler ve özellikle oyuncu raporlarından geçiyor! Sizi kötü davranışları (sohbeti kötüye kullanmak, AFK kalmak veya kasten yenilmek vb.) raporlamaya teşvik etmemizin sebeplerinden biri de, geribildirimlerden elde ettiğimiz verileri düzenli olarak takip etmemiz ve ceza uygulamak için kullanmamızdan kaynaklanıyor.

Daha açık ifade etmek gerekirse bu, raporlanan bir kişinin kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Biz hataları tekrarlayan kişilere bakıyor ve gerektiğinde uyarılardan kalıcı uzaklaştırmalara varan cezaları devreye sokuyoruz.

VALORANT'taki AFK'lardan bahsettiğimiz yazımızda oyunculara atadığımız davranış "puanlarından" bahsetmiştik. Ona benzer şekilde, kendi içimizde VALORANT'taki tüm oyunculara bir "iletişim puanı" atadık. Bu sayede, kural ihlallerini tekrarlayan kişilerle hızlıca ilgilenebiliyoruz.Öte yandan, insanların oyunlarımızı oynarken yazdığı ve söylediği bazı şeyleri "sıfır tolerans" gösterilecek ihlaller olarak görüyoruz. Bunları daha önce açık bir şekilde herkesle paylaştık ve bu kuralı ihlal eden bir oyuncuyu VALORANT'ta görmek istemiyoruz. Bu türden affı olmayan bir dil kullanıldığına yönelik raporlar aldığımızda derhal mümkün olan en ağır cezaları uyguluyoruz. (Şu anda, bu cezalar karşılaşmanın sonunda uygulanıyor. Bu konuya daha sonra değineceğiz.)

Engellenmiş Kelimeler Listesi

Bazılarınız otomatik metin tespit sisteminin mükemmel çalışmadığını görmüşsünüzdür (oyuncular bu sistemi aşmak için hayal güçlerini fazla "zorlayabiliyor"), tam da bu sebepten dolayı "sıfır tolerans" gösterdiğimiz kelimelerin tespit sistemlerine takılmadan geçtiği zamanlar olacaktır. Bu yüzden, kısa süre önce Engellenmiş Kelimeler Listesi'ni hayata geçirdik. Bu özellik sayesinde oyunda görmek istemediğiniz kelimeleri içeren bir sohbet filtresi hazırlayabileceksiniz.

Bu özelliğin iki işlevi var:

İlk olarak, otomatik tespit sistemimizin mükemmel olmadığını bildiğimiz için bu özellik size oyunda istemediğiniz kelimeleri filtreleme imkanı sunuyor. İkinci olarak, Engellenmiş Kelimeler Listesi'ne girdiğiniz kelimeleri otomatik tespit sistemimizin gelecekteki sürümlerine dahil etmeyi planlıyoruz (böylece, Engellenmiş Kelimeler Listesi gelecekte otomatik tespit sistemlerimizin gelişmesine yardımcı olacak!).

SONUÇLAR NEREDE?

Şimdiye kadar VALORANT'taki rahatsız edici davranışları tespit etmek, cezalandırmak ve azaltmak için yaptığımız bazı şeyleri sizinle paylaştık. Bunlar sadece buzdağının görünen yüzünü oluşturuyor. Şimdi sırada yaptıklarımızın sonuçları var.

Sohbet Kısıtlama Cezaları

Yazılı ve sözlü sohbette rahatsız edici davranışlara yönelik ilk cezamız sohbet kısıtlaması. Bunlar en sık verilen birincil cezalar. Sadece ocak ayında 400.000'den fazla sesli sohbet kısıtlama cezası uyguladık. Bu cezalar, oyuncu rahatsız edici bir şey yazdığında otomatik olarak tetikleniyor veya zaman içinde biriken raporlardan (farklı karşılaşmalarda farklı oyuncular tarafından yollanan raporları kastediyoruz) yola çıkılarak veriliyor. Bu durumlarda, bir oyuncunun yazılı ve/veya sesli sohbeti kötüye kullandığından ciddi oranda emin oluyoruz. Yolumuz burada bitmiyor! Lütfen unutmayın, bu sistem modelini geliştirmeye devam edeceğiz. Böylece, şu anda sistemin radarına yakalanmayan kelimeleri daha fazla tespit edebileceğiz. Bu alanda iyileştirmeler yapmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Oyun Kısıtlamaları

Sıradaki konumuz oyun kısıtlamaları. Çok sayıda veya devamlı olarak sohbet kurallarını ihlal eden hesaplara verdiğimiz bazı uzaklaştırma cezaları var. Bu uzaklaştırmalar birkaç gün de sürebiliyor (çok ciddi olmayan ihlalleri nispeten ilk kez yapan oyuncular için) bir yıl da (bu işi alışkanlık haline getiren oyuncular için). Süresiz uzaklaştırma cezaları özellikle tahammül edilemez davranışlarda bulunan ve/veya kötü davranışları alışkanlık edinen kişilere veriliyor.

VALORANT'ta bu uzaklaştırma cezalarını geçtiğimiz yılın ortalarına kadar çok yoğun bir şekilde uygulamıyorduk (uzaklaştırmaların kesin olarak haklı olduğundan emin olmak istiyorduk). Ocak ayında 40.000'den fazla uzaklaştırma cezası verdik.

Paylaşmak istediğimiz son bir bilgi daha var. Yukarıda paylaştığımız sayılar şu ana kadar yakaladığımız ihlaller sonucunda verdiğimiz cezaları gösterse de, bu cezalar VALORANT'taki rahatsız edici davranışların kesin olarak azaldığı anlamına gelmiyor. Hatta oyunculara anket yaptığımızda, oyuncuların oyunda karşılaştıkları kötü davranışların sayısında anlamlı bir azalma olmadığını fark ettik. Uzun lafın kısası, şu ana kadar yaptığımız çalışmaların en azından bir temel oluşturduğunu bilsek de daha 2022 ve ötesinde yapmamız gereken çok fazla şey var.Gelişebileceğimiz yerleri daha iyi anlamak adına önümüzdeki yılda oyuncularla etkileşime girmenin farklı yollarını deneyeceğiz. İnşa ettiğimiz teknolojiler ve atmayı planladığımız adımlar konusunda herkesi açık ve net bir şekilde bilgilendirdiğimizden emin olacağız. Böylece, sizi de geribildirim sürecinden mahrum bırakmayacağız.

NELER YAPMAYI PLANLIYORUZ?

Açıkçası öncelikle yapılması gereken daha fazla şey olduğunun farkındayız. Şu anda üzerinde çalıştığımız konulardan bazılarını detaylara çok girmeden paylaşalım:

Var olan sistemlerde kullanılacak daha ağır cezalar: Mevcut sistemlerimizde kötü davranışları tespit etmek ve yönetmek adına veri toplarken biraz daha "geleneksel" bir yol izliyorduk (bunu yapma sebebimiz, verileri doğru tespit ettiğimizden emin olmaktı). Fakat artık tespit sistemlerimize daha çok güveniyoruz. Bu nedenle, verilen cezaların ciddiyetini adım adım arttırmaya başlayacağız. Böylece, kötü davranışlar sergileyen kişilerle daha hızlı ilgilenilmiş olacak.

Daha ani tepkiler veren, gerçek zamanlı yazılı sohbet moderasyonu: Şu anda yazılı sohbette "sıfır tolerans" gösterdiğimiz kelimeler yazan kişileri otomatik olarak tespit ediyoruz fakat karşılaşma sona ermeden bu kişileri cezalandırmıyoruz. Bu kural ihlali tespit edildiği anda, ihlali yapan kişilerin derhal cezalandırılmasına yönelik farklı yollar araştırmaya devam ediyoruz.

Mevcut sesli sohbet moderasyonunda iyileştirmeler: Şu anda, sesli sohbetin kötüye kullanılıp kullanılmadığına karar vermek için oyuncuların tekrar eden raporlarına güveniyoruz. Sesli sohbetteki kural ihlallerini tespit etmek yazılı sohbettekileri tespit etmeye oranla çok daha zor (ve diğerine göre daha sıklıkla insan müdahalesi gerekiyor). Fakat bu alanda iyileştirmeler yapmak için önemli adımlar attık. Sesli sohbet moderasyon sistemi "mükemmel" hale gelene kadar (bunun olmayacağını biliyoruz) bu konuyla ilgili bir güncelleme yapmayacaktık fakat artık bu sistemdeki değişiklikleri ve iyileştirmeleri düzenli olarak paylaşacağız. Yılın ortalarına doğru paylaşacağımız bir sonraki güncellemeyi bekleyin.

Test Amaçlı Bölgesel Pilot Program: Türk ekibimiz yakın zamanda yerel bir pilot programı devreye soktu. Bu program sayesinde bu bölgedeki olumsuz davranışlarla daha iyi şekilde mücadele etmeyi deneyecekler. Özetle, özel olarak oyuncu davranışlarıyla ilgili raporlarla ilgilenecek Oyuncu Destek görevlileriyle bir rapor ağı oluşturacak ve hazırladığımız kılavuzlar ışığında eyleme geçeceğiz. Bunu henüz beta yolculuğunun başındaki bir uygulama olarak görebilirsiniz. Faydalı olabileceğini gördüğümüzde bu uygulamayı diğer bölgelerde de devreye sokabiliriz.

Son olarak, bu konuya AFK'lardan bahsettiğimiz zaman da değinmiştik fakat iki alanda da yaptığımız değişiklikleri ve bu değişikliklerin sonuçlarını daha düzenli aralıklarla paylaşacağız. Bu, bizim sözümüzü tutmamıza, sizin de haberdar olmanıza yardımcı olacak!

SESLİ SOHBETLE İLGİLİ SON BİR KONU

Bir oyuncu özellikle sesli sohbette toksik davranışlara maruz kaldığında, o oyuncunun hem oyun sırasında hem de oyundan sonra ne kadar moralinin bozulduğunu ve aciz hissettiğini çok iyi biliyoruz. Bu gibi durumlar, VALORANT'taki güzel olan her şeyin üstünü çizmekle kalmıyor, oyuncuların ve topluluğun da kalıcı hasarlar almasına sebep olabiliyor. Sesli sohbetteki toksik davranışları caydırmak ve cezalandırmak tüm Riot'u ilgilendiren bir çalışma ve oyunu herkes için keyifli bir deneyim haline getirmek adına elimizden geleni ardımıza koymayacağız.

Sesli Sohbet Değerlendirmesi

VALORANT özelindeki rahatsız edici davranışlara yönelik bir rapor gönderildiğinde sesli sohbet konuşmalarını kaydetmek ve incelemek üzere geçtiğimiz yıl Riot'ın Gizlilik Bildirisi ve Hizmet Şartları'nı güncellemiştik. Mevcut oyun sistemlerimizin yanında ayrıca, davranış politikamızın ihlal edildiğini kanıtlamak, eyleme geçmek ve bazı oyunculara neden davranışlarının cezayla sonuçlandığını açıklayabilmek için net kanıtlara ihtiyacımız var.

Şu an itibarıyla, sesli sohbet değerlendirme sistemini bu yılın ilerleyen günlerinde Kuzey Amerika'da sadece İngilizce olacak şekilde beta olarak hayata geçireceğiz. Ondan sonra teknolojinin iyi bir noktada olduğundan emin olduğumuzda küresel alanda uygulamaya geçerek ufkumuzu genişleteceğiz. Lütfen unutmayın, geliştirilme aşamasındaki yeni teknolojileri denerken aklımıza gelen yeni fikirleri pilot programlarla hayata geçirmenin ilk adımlarını atıyoruz. Bu yüzden, bu özelliğin pişmesi ve cephaneliğimizdeki etkili araçlardan biri haline gelmesi biraz zaman alabilir. Herhangi bir türden sesli sohbet verisini toplamaya başlamadan önce planlarımızı somutlaştıracak ve nasıl çalışacağını sizinle paylaşacağız.

PEKİ SİZ NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ?

Sizden istediğimiz tek şey, mevcut sistemlerimizle etkileşim içinde olmanız. Lütfen oyunda karşılaştığınız rahatsız edici davranışları raporlamaya devam edin. Görmek istemediğiniz kelimeleri Engellenmiş Kelimeler Listesi'ne eklemeyi ihmal etmeyin ve lütfen oyundaki deneyimlerinizi ve görmek istediğiniz yenilikleri geribildirim olarak bizimle paylaşmayı sürdürün. Bunları yaparak VALORANT'ı daha güvenli bir oyun alanına dönüştürmemize yardımcı olacaksınız ve bunun için size minnettarız.

Bir sonraki güncelleme yazımızda görüşmek üzere! O arada lütfen bize geribildirim göndermekten veya aklınıza takılan soruları Sosyal Dinamikler ve Oyuncu Dinamikleri Ekibi'ne yöneltmekten çekinmeyin:

Sara "Riot necrotix" ( Twitter : @npcSara)

Brian "Riot South Korea" (Twitter: @_bchangalang)

Lydia "Riot Lydia" (Twitter: @SNazerine)

Grace "RiotGyudon" (Twitter: @RiotGyudon)

Veya başka bir Riot İletişim yetkilisi (Twitter: @JeffLanda)

Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/dev/valorant-sistemlerinin-sagligi-yazi-dizisi-sesli-ve-yazili-sohbette-rahatsiz-edici-davranislar/

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