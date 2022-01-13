Sesli kitap platformundan satın alma

Geçtiğimiz aylarda ikinci yatırım turunu tamamlayan yerli sesli içerik platformu Din-lebi, 200 bin kullanıcılı meditasyon uygulaması Patika'yı satın aldığını duyurdu.

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi beğenilen meditasyon uygulaması Patika'yı satın aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, daha önce Patika uygulamasına üye olan kullanıcılar sahip olduğu hakları Dinlebi üzerin-den kullanmaya devam edebilecekler. Sesli kitap platformuna geçiş yapan kullanıcılar, meditasyon içerikle-rine ek olarak, yerli içerik sayısında 2000'den fazla sesli kitabı barındıran arşive de erişebilecekler. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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