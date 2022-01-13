Sesli kitap platformundan satın alma - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sesli kitap platformundan satın alma

Sesli kitap platformundan satın alma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Geçtiğimiz aylarda ikinci yatırım turunu tamamlayan yerli sesli içerik platformu Din-lebi, 200 bin kullanıcılı meditasyon uygulaması Patika'yı satın aldığını duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda ikinci yatırım turunu tamamlayan yerli sesli içerik platformu Din-lebi, 200 bin kullanıcılı meditasyon uygulaması Patika'yı satın aldığını duyurdu.

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi beğenilen meditasyon uygulaması Patika'yı satın aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, daha önce Patika uygulamasına üye olan kullanıcılar sahip olduğu hakları Dinlebi üzerin-den kullanmaya devam edebilecekler. Sesli kitap platformuna geçiş yapan kullanıcılar, meditasyon içerikle-rine ek olarak, yerli içerik sayısında 2000'den fazla sesli kitabı barındıran arşive de erişebilecekler. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title