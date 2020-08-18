Seslerini duyurmak için yapmadıkları kalmadı
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Seslerini duyurmak için yapmadıkları kalmadı

Seslerini duyurmak için yapmadıkları kalmadı Önce paraşütle atlatılar sonra denize daldılar şimdi de Erciyes'e tırmandılar ESİMSEN'liler paraşütle atladı, denize daldı en son Erciyes'e 3100 metre tırmandı ESİMSEN yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve görevde yükselme sınavı için 3100...

18.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:00

Seslerini duyurmak için yapmadıkları kalmadı

Önce paraşütle atlatılar sonra denize daldılar şimdi de Erciyes'e tırmandılar

ESİMSEN'liler paraşütle atladı, denize daldı en son Erciyes'e 3100 metre tırmandı

ESİMSEN yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve görevde yükselme sınavı için 3100 metre tırmandı

ANKARA - Emniyet Sivil Memurları Sendikası paraşütle uçuş, denize tüplü dalış faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Sendika Genel Başkanı Ahmet Sağlam ve sendika üyeleri Kayseri'de Erciyes Dağı'nın 3100 metre yüksekliğinde Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve özellikle Emniyet Genel Müdürlüğünde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması için basın açıklaması yaptı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yardımcı hizmetler sınıfının sesini en çok duyuran sendika ESİMSEN, yaptığı dikkat çekici faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl ESİMSEN Genel Başkanı Sağlam, Ankara'da tandem yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirmiş ve havada paraşüt pilotuna çay ikram etmişti. Ayrıca Antalya'da Kaş ilçesinde denize açılan sendika üyeleri ve Sağlam metrelerce derinliğe inerek, "'657'nin kanayan yarası yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın" pankartı açmıştı. Denizin altında da Sağlam ve arkadaşları 3 ince belli bardaktan temsili olarak çay içmişti. Birbirinden dikkat çekici faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyen ESİMSEN, bu sefer Kayseri'de Erciyes dağının 3100 metre yüksekliğine kadar tırmandı.

"Mübaşirlere, itfaiyecilere yapıldığı gibi bize de yapın"

ESİMSEN Genel Başkanı Sağlam o yükseklikte yaptığı basın açıklamasında, "Kamu kurumlarında sayıları yaklaşık 110 bin olan Yardımcı Hizmetler sınıfı arkadaşlarımızın sıkıntılarını dile getirmek için Erciyes Dağı'na tırmandık. Bir çok kurumda yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımızın kariyer yapma imkanı yok. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan sivil memur arkadaşlarımız için 17 yılıdır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmamaktadır. Görev tanımları net olarak yapılmadığı için sıkıntılar yaşanmaktadır. Birçok üniversite mezunu arkadaşlarımız görevleri olmamasına rağmen temizlik, çay ve bulaşık işlerinde çalıştırılmaktadır. Diğer bir konu ise ek göstergelerin yapılmamasıdır. Devlet memurları arasında ek göstergeleri olmayan tek sınıf, yardımcı hizmetler sınıfıdır. Bu sıkıntılarımızı dile getirmek için daha önce paraşütle atladık, denize daldık şimdi Erciyes Dağı'na tırmanıyoruz. Sesimiz durulana kadar bu etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek. Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz mübaşirlere, itfaiyecilere yapıldığı gibi bir kereliğine mahsus bir üst kadroya yardımcı hizmetler sınıfının alınmasını istiyoruz" dedi.

Seslerini duyurmak için yapmadıkları kalmadı

Kaynak: İHA

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