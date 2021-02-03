Seslendirme sektöründe milat

1 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek olan protokol ile sektörde ilk kez, iş ilişkisi ve çalışma düzeninin asgari koşulları ve taban performans ücretleri belirlendi. Protokol; seslendirme oyuncularının bundan sonra hak devirleri için de bedel alacağı, ücretlerinde yıllık düzenli artışın güvenceye alındığı maddeler içeriyor. Meslekte liyakatın önemini de vurgulayan protokol ile artık seslendirme sektörü, daha üst seviyeye taşınacağı bir sisteme kavuştu. Oyuncular Sendikası ve 22 seslendirme stüdyosu arasında 2016 yılında başlayan sosyal diyalog süreciyle sektörün çalışma koşullarının düzenlenmesi ve çağdaş standartlara kavuşması hedeflenmişti. İlk meyvesini fiziki çalışma koşulları ve stüdyo-sanatçı koordinasyonuyla ilgili konularda veren süreç, çeşitli alt alanlarda ücret uygulamalarının taraflarca somutlaştırılması çabaları ile devam etmişti. 2019 yılı sonunda sektörde yaşanan gelişmelerle bu kez hak devri ve telif hakları bedellerinin düzenlenmesi konusu gündeme gelmiş, #sesimizhakkımızdır #OurVoicesOurRights etiketleriyle sosyal medyada seslendirme oyuncularının hak arayışına dair yürütülen etkili kampanya sonucu; seslendirme oyuncularından aldığı yetkiyle Oyuncular Sendikası, ilgili stüdyoları müzakereye davet etmişti.

Ses Stüdyoları Birliği bir araya geldi





Yıllardır ücret artışı görmeyen seslendirme sektöründe TV, dijital medya, internet, sinema vb. mecralarda uygulanmak üzere Oyuncular Sendikası tarafından hazırlanan 'Seslendirme Kuralları ve Taban Ücretlerin Belirlenmesine Dair Protokol'ün 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmesinin ardından pandemi süreciyle sekteye uğrayan geçiş süreci sonrası, 27 seslendirme stüdyosunun bir araya gelerek oluşturduğu Ses Stüdyoları Birliği protokol üzerinde tekrar müzakerelere başlanmasını talep etti.

& ;Sercan Gidişoğlu: Mutluluk duyduk& ;





Oyuncular Sendikası ve seslendirme stüdyoları arasında yürütülen sosyal diyalog sürecinin somut bir sonucu olarak; iş yerlerinde iş barışının sağlanması ve seslendirme oyuncularının çalışma koşullarının düzenlenmesi, sektöre ilişkin kurallardaki karışıklığı gidermek ve bu kuralları yazılı olarak kayıt altına almak suretiyle yenilenen protokol ile taraflar mutabakata vardı. Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Sercan Gidişoğlu, sendika olarak ülkemizde tüm kültür ve sanat alanında şimdiye kadar yapılmış en gelişkin anlaşmanın altına imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu protokolün, seslendirme mesleğindeki etkisi itibarıyla yeni bir çağı başlatacağının altını çizen Gidişoğlu; bu süreçte bilinçli, sabırlı ve kararlı bir duruş sergileyerek ortak irade gösteren seslendirme oyuncularına da teşekkür etti. Ses Stüdyoları Birliği Başkanı Aziz Acar ise; seslendirme sektöründe dünyadaki sistemler ve uygulamalar baz alınarak ve üzerinde yoğun istişareler yapılarak ortaya ayakları yere basan, sürdürülebilir bir protokol çıkarıldığını belirtti. Acar, başta Ses Stüdyoları Birliği'nin kurulmasında önderlik eden Sayın Cemal Noyan olmak üzere süreç boyunca her türlü özveriyi gösterip pozitif katkılarını sunan değerli stüdyo sahiplerine çok teşekkür etti.

Kaynak: Snob Magazin