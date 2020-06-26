Sesle Kontrol Edilebilen Akıllı Mouse: XiaoAI Smart Mouse
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Sesle Kontrol Edilebilen Akıllı Mouse: XiaoAI Smart Mouse

Xiaomi'nin henüz piyasaya sürmediği yeni mouse'u sesle kontrol edilebiliyor. Çin'de büyük ilgi gören mouse, XiaoAI Smart Mouse olarak piyasaya çıkış yapacak.

Sesle Kontrol Edilebilen Akıllı Mouse: XiaoAI Smart Mouse
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:40

Xiaomi'nin henüz piyasaya sürmediği yeni mouse'u sesle kontrol edilebiliyor. Çin'de büyük ilgi gören mouse, XiaoAI Smart Mouse olarak piyasaya çıkış yapacak. Xiaomi'nin sesli asistanını taşıyan akıllı mouse'un özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Xiaomi XiaoAI Smart Mouse Fiyatı

Xiaomi, akıllı sesli asistan XiaoiAI'yi yeni bir ürüne daha dahil etti. Şirketin kendi web sitesi üzerinden 129 yuan fiyat etiketiyle ön satışa sunulan, piyasa fiyatı 149 yuan olacak Xiaomi XiaoAI Mouse, tasarım olarak mi Wireless Mouse'a benziyor. Farklı olarak uzun basıldığında sesli asistanı açan yeni bir tuş ekliyor. Antibakteriyel gövde, metal top ve gizli mikrofon ile gelen akıllı mouse, USB-C portu üzerinden şarj oluyor. 750mAh batarya, 30 güne kadar kullanım, 180 güne kadar da bekleme süresi sunuyor.

Xiaomi XiaoAI Smart Mouse Özellikleri

Oldukça yetenekli sesli asistanla gelen Xiaomi mouse, çift mod bağlantı seçeneği (Bluetooth ve USB) sunuyor. Aynı anda iki bilgisayara da bağlanabiliyor. Sağ ve sol tuşlara ayın anda yaklaşık üç saniye basılı tutularak bilgisayarlar arasında geçiş yapılabiliyor. Mouse, "Word'ü Aç" gibi çeşitli sesli komutları destekliyor ve bilgisayarın varsayılan programını açıyor. Benzer şekilde, "Bilgisayarı Kapat" komutu verildiğinde bilgisayar kapatma işlemini başlatıyor.

Mouse, sesli komut desteğinin yanı sıra ses girişi ile geliyor. Bu, yazamayanlar için çok faydalı olabilir; sesli komut aracılığıyla hızlıca içerik ekleyebilirler. Fare, Çince'den İngilizce'ye, Japonca'ya ve Korece'ye sesli çeviri ve kelime çevirisini destekliyor. Xiaomi'nin diğer ürünleri gibi akıllı ev ürünlerinin sesli komutlarla kontrol edilmesini de destekliyor.

Xiaomi'nin resmi sitesine göre, XiaoAI Mouse Çin'de sadece 2 gün içinde 17.000 kişiden destek aldı ve 1.28 milyon yuan (yaklaşık 181.000 dolar) toplandı.

Kaynak: Tamindir

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