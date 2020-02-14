Sesiyle 170 kişiyi taklit ediyor

14.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:13

SOSYAL medyada 'Taklitman TV' olarak bilinen Mehmet Dindar, sesiyle 170 ünlü ismi taklit ediyor. Bu sayıyı artıracağını söyleyen Dindar, "200 farklı sesle yeni bir dünya rekorunu Türkiye'ye getireceğim" dedi.

6 yıl önce katılmış olduğu bir yarışma programında kendini tanıtan Mehmet Dindar, 10 yaşlarından itibaren ünlüleri taklit etmeye başladı. Gün geçtikçe kendini geliştiren ve profesyonel olarak ünlü kişileri taklit etmeye başlayan Dindar, Amerikalı bir taklitçinin yapmış olduğu 100 taklidi, 120'ye çıkararak rekor kırdı. Daha sonra kendi rekorunu da geride bırakan Dindar, bu sayıyı 170'e yükseltti. Sosyal medya kanalı üzerinde 170'ten fazla ünlü ismin taklidini yapan Dindar, 'Taklitman TV' ismiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi 170 ünlü ismin taklidini yaparak takipçilerine eğlenceli anlar yaşatan Dindar, bu sayıyı 200'e çıkarmayı hedefliyor.Yaptığı taklitlerin sayısını her geçen gün artırdığını söyleyen Mehmet Dindar, "Sosyal medyada bir kanal açtım. 1 milyona yakın abonemiz oldu. Bu şekilde taklit yapmaya başladım. İlk taklidi 13 yaşında yaptım. Binlerce kişinin karşısına çıktım. O zamanlar Avrupa Yakası çok meşhurdu. 'Gaffur' taklidi yapmıştım. Daha sonra Recep İvedik, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, gibi ünlülerin taklidiyle devam ettim" dedi.'TAKLİTLERİN SAYISINI ARTIRACAĞIM'

Taklitlerin sayısını 200'e çıkararak yeni bir rekor kıracağını belirten Dindar, "1 adam 120 ses yapmıştım. Amerikalı bir sanatçının yaptığı 100 sesi geçerek 120 ses yaptım. Bunun üzerine birçok ses daha koydum ve 170 ses yaptım. Şimdiki dünya rekoru ise 200 olarak deneyeceğim ve tüm dünyayı sallayacağız diye düşünüyorum. 200 farklı sesle yeni bir dünya rekorunu Türkiye'ye getireceğim. Önümüzdeki yıllarda kendi oluşturduğum karakterle film yapmayı hedefliyorum. Onun için uğraşıyorum. Takipçilerimiz de bizim için yol gösterici oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA