Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU - Haberler | 3. Sayfa

Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler Derenin içindeki rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duydukları ses üzerine yerdeki çalılıkları kaldıran vatandaşlar, derenin içindeki rögara düşen köpeği gördü.

Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler

Derenin içindeki rögara düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duydukları ses üzerine yerdeki çalılıkları kaldıran vatandaşlar, derenin içindeki rögara düşen köpeği gördü. Vatandaşların bir türlü çıkaramadığı köpeği, bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde çalılıkların arasında gezinen bir köpek, yeşil otların kapattığı dereyi görmeyip, derenin içerisindeki rögara düştü. Etraftan bir köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, sesin kaynağını bulmaya çalıştı. Daha sonra çalılıkları kaldıran vatandaşlar, rögardaki köpeği fark etti. İlk olarak kendi imkanlarıyla köpeği düştüğü yerden kurtarmaya çalışan vatandaşlar, köpeğin çıkabilmesi için merdiven uzattı. Ancak köpek bir türlü çıkamayınca vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, rögardaki köpeği kurtarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından köpek, düştüğü yerden kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler
Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler
Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler
Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Haseki'de tramvayın altında kalan kişi yaralı olarak kurtarıldı
Haseki'de tramvayın altında kalan kişi yaralı olarak kurtarıldı
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Gökhan Töre Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:26:39. #1.16#

title