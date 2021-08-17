'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ
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'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARA Bölgesi'ni vuran Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümü nedeniyle Avcılar'da yapılan sosyal deneyde, 'Sesimi Duyan Var mı?' seslenişi caddeden geçenleri ürpertti.

MARMARA Bölgesi'ni vuran Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümü nedeniyle Avcılar'da yapılan sosyal deneyde, 'Sesimi Duyan Var mı?' seslenişi caddeden geçenleri ürpertti.

Depremin İstanbul'da en fazla vurduğu 28 binanın çökerek 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar'da depreme karşı duyarlılığı arttırmak ve felaketi unutturmayarak, hafızalardaki tazeliğini korumak amacıyla sosyal deney hazırlandı. Avcılar Belediyesi tarafından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin çeşitli yerlerine yerleştirilen iki hoparlörle 22 yıl önce enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışanlara yönelik ekiplerin, 'Sesimi Duyan Var mı?" şeklindeki seslenişi defalarca dinletildi. Bu sesi duyunca irkilenler olurken, özellikle gençler ne olduğunu anlayamadı. Yoldan geçen yaşı 25'in üzerinde olanlar o kötü günleri unutamadıklarını belirtti.

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'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ
'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ
'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ
'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ
'SESİMİ DUYAN VAR MI?' ÜRPERİŞİ
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