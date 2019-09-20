Sesim Sibel Can'a değil Annem'e benziyor!

20.09.2019 10:58

Meltem Erensoylu "Hey Ya" şarkısındakiyorumunun SibelCan'ın yorumunabenzememesi için şarkıyıneredeyse boğazımatabak koyarak okudum dümdüz pop bir yorum oldu dedi.

Sibel Can Türk halkının gönlündeyer etmiş büyük biryıldız veçokbeğeniyorum ama aslında sesim ve hançerelerimSibel Can'adeğilannemebenziyordedi.

Kaynak: Bültenler