Sesim Sibel Can'a değil Annem'e benziyor!
Daha önce yapmış olduğu şarkılarda yorumu Sibel Can'a benzetilen Meltem Erensoylu "Hey Ya" adının verdiği şarkısında bu benzerlikten uzaklaşabilmek için özel şan hocalarının denetime şarkıyı söyledi.
Meltem Erensoylu "Hey Ya" şarkısındakiyorumunun SibelCan'ın yorumunabenzememesi için şarkıyıneredeyse boğazımatabak koyarak okudum dümdüz pop bir yorum oldu dedi.
Sibel Can Türk halkının gönlündeyer etmiş büyük biryıldız veçokbeğeniyorum ama aslında sesim ve hançerelerimSibel Can'adeğilannemebenziyordedi.