Sesi Görenler Futbol Ligi'nde şampiyon Çankaya Belediyesi

02.11.2019 22:24

Sesi Görenler Futbol Ligi'nde Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 4-1 yenen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Futbol Ligi'nde Çankaya Belediyesi GESK, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Son 6 sezonda şampiyonluğa ulaşan Çankaya Belediyesi GESK, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda oynanan müsabakada Denizli GESK'i 4-1 mağlup etti ve 8 takımın yer aldığı ligde en yakın rakibine 11 puan fark atarak şampiyonluğu garantiledi.

Öte yandan karşılaşmanın başlama vuruşunu Çankaya Belediyesi GESK Başkanı Yusuf Sayyıdan ile TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy yaptı.

Kaynak: AA