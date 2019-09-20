Sesi görenler (b1) futbol milli takımı belçika'yı 1-0 mağlup etti

20.09.2019 23:24

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu (Sesi Görenler) (B1) Futbol Milli Takımı İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Belçika karşısında hakem hatalarının konuşulduğu karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell'in sponsorluğundaki Görme Engelliler (Sesi Görenler) (B1) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda Belçika karşısında aldığı galibiyetle 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma şansını sürdürdü.

Belçika karşısında Kahraman Gurbetoğlu'nun 26'ncı dakikada attığı golle karşılaşmayı kazanan millileri, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu üyesi İsmail Esenli ve Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan izledi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın 25'inci dakikasında İbrahim Üzüm'ün kırmızı kart görmesiyle milliler 2 dakika sahada 3 kişi mücadele etti. Karşılaşmada Japon taraftarlar da Türk bayrağı açarak millileri maç boyunca destekledi.

Sesi Görenler (B1) Futbol Milli Takımı Paralimpik kota şansını devam ettirmek için yarın TSİ ile 12.30'da Romanya ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA