Sesi Görenler, Avrupa dördüncüsü oldu

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı.

24.09.2019 15:35
Sesi Görenler, Avrupa dördüncüsü oldu

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı.


Milliler, Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nde oynanan üçüncülük maçında İngiltere ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Ay-yıldızlılar, penaltı atışlarını 1-0 kaybetti ve IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada bitirdi.


Millilerimizin İngiltere ile oynadığı müsabakayı, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan birlikte izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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