"Sesi Görenler" Avrupa dördüncüsü oldu

24.09.2019 14:58

IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede İngiltere'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Avrupa dördüncüsü oldu.



Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonaya bronz madalya mücadelesiyle devam edildi.



Türkiye ile İngiltere arasındaki üçüncülük-dördüncülük maçının ilk yarısında, İngiltere daha atak bir oyun sergilerken 10. dakikada Dan English'in attığı golle 1-0 öne geçti.



Golden sonra skora eşitliği getirmek için bazı fırsatlar yakalayan Türk Milli Takımı, golü bulamayınca, İngiltere devreyi önde tamamladı.

İkinci yarının hemen başında 21. dakikada milliler, Emrah Öcal'ın golüyle maçta eşitliği sağladı.



İngiltere'de 31. dakikada Harris Darren, 36. dakikada da Brandon Coleman yaptıkları sert faul ve sportmenlik dışı hareketleri sebebiyle hakemden kırmızı kart gördü.

Milliler, kalan dakikalarda eksik rakibine karşı gol bulamayınca maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına gidildi.



İki takım da üçer penaltı atışı kullandı. Türkiye hiçbir atışında golü bulamazken İngiltere, Dan English'in penaltılardan birini gole çevirmesiyle bronz madalya mücadelesini kazandı.

Bu sonuçla İngiltere, Avrupa üçüncüsü olurken "Sesi Görenler" olarak anılan milliler şampiyonayı dördüncü olarak tamamladı.



TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Sesi Görenler"i, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan da şampiyonadaki son maçta yalnız bırakmadı.

Şampiyonada, İspanya ile Fransa bugün final maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA