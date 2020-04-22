SESAM üyesi Dr. Halil İbrahim sosyal medyada ne konuşulduğunu analiz etti
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SESAM üyesi Dr. Halil İbrahim sosyal medyada ne konuşulduğunu analiz etti

Sakarya Üniversitesi SESAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Cebeci, korona virüsün bir aylık sürecinde sosyal medyada ne konuştuğu üzerine bir değerlendirme yaptı.

22.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:08
SESAM üyesi Dr. Halil İbrahim sosyal medyada ne konuşulduğunu analiz etti

Sakarya Üniversitesi SESAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Cebeci, korona virüsün bir aylık sürecinde sosyal medyada ne konuştuğu üzerine bir değerlendirme yaptı.

SESAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Cebeci çalışmasında, toplumda hemen her yaşta insanın kullandığı, etkisi ve gücü oldukça fazla tartışılan sosyal medyanın sanıldığı kadar etkili olup olmadığını, kullanılan kelimeleri, toplum hareketliliği, paylaşımların hangi alanlarda yoğunlaştığını analiz etti. Sosyal medyada takip ve paylaşım olmak üzere temel iki kavramın öne çıktığını, bu iki kavramın sayı ve yoğunluk itibariyle güç ve etki yönünü ortaya koyduğunu belirten Cebeci, "Sosyal medya madenciliği olarak adlandırılan yaklaşımların temel hareket noktası paylaşım olgusudur. Paylaşılan içerikten anlamlı, yararlı ve kullanılabilir bilgi üretmek her türlü kurum ve birey için önem arz eder. Bu bakımdan çalışmamızda Sakarya özelinde twitter aracılığıyla yapılan paylaşımları analiz ederek, korona pandemisi'nin ülkemizi sardığı sürecin 17 Mart - 17 Nisan tarihlerini kapsayan son bir aylık diliminde genel bir durum analizi ortaya koymaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Sakarya sağlık çalışanları ile gurur duyuyor

Sakaryalıların sosyal medya üzerinde bir aylık süreçte beklendiği gibi pandemi eksenli paylaşımlar yaptığını belirten Cebeci, "Kelime bulutunu analiz ettiğimizde 'korona, sağlık, evde' kavramlarını görebilmekteyiz. Sağlık kelimesini analiz ettiğimizde ise veri setindeki bütün tweetlerde sağlık kelimesi en çok 'çalışanları' 'seninle' 'gurur' kelimeleri ile tekrar edilmektedir. Bu durum, süreçle ilgili beklenen tepkiyi gösterdiği gibi sürecin algılanış tarzını da göstermektedir" dedi.

ABD'nin şaşkınlığı Sakarya'dan görüldü

Çalışmaya konu olan aralıkta twitter'da konum paylaşan kullanıcıların attığı tweetlerin çeşitli ön işleme süreçlerinden geçirilerek toplam 65 bin 535 temiz tweet ile analiz gerçekleştirildiğini kaydeden Cebeci, bu analize göre Sakaryalıların pandemi sürecinin sağlık hizmeti boyutunu önemsediklerinin net olarak ortaya çıktığını söyledi. Cebeci, "Burada ilginç olan ise 'sağlık' kelimesi 'ABD'li' ifadesi ile sınırlandırıldığında en sık tekrarlanan 'çalışanlar' ve 'şaşkın' ifadeleridir. Sağlık konusunda ABD'deki şaşkınlığın Sakarya'dan net bir şekilde görüldüğü anlaşılmaktadır. Sık tekrarlanan kelimeler incelendiğinde Sakarya'da salgının yeterince ciddiye alınmadığına yönelik emareler de göze çarpmaktadır. 'Corona' kelimesi ile 'morona' ve 'bitmiş' ifadeleri birlikte kullanılırken yine benzer şekilde 'bize vız gelir' kelimeleri de en sık tekrarlanan kelimelerdir. Sakarya'nın, salgının yoğun olarak görüldüğü ilk 10 il içerisine girmesi bu umursamaz tavrın sonucu olarak yorumlanabilir. Türkiye pandemi sebebiyle eğlence yerlerine, fırınlara, eczanelere ve işyerlerine gitmeme, toplu taşıma araçlarını kullanmama ve evde kalma konusunda en iyi durumdadır. Türk insanı sadece parklara ve açık alanlara gitmeme konusunda İtalya ve İspanya'nın gerisinde kalmaktadır. Bu durumda bu iki ülkede uygulanan sokağa çıkma yasaklarından kaynaklanıyor olabilir. Açık alanlara çıkmama konusunda bu ülkelerin gerisinde olsak bile yine de çıkmama kuralına yüzde 81 oranında uyuluyor olmasının çok iyi olduğu söylenebilir. Bütün değerler ekseninde Türkiye'nin hem Avrupa ülkelerine hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne göre pandemi karşısında hareketliliği kısıtladığı açıktır. Şu anda en yüksek vaka artışı eğimine sahip İngiltere'nin Avrupa'da negatif anlamda başı çektiği listede açık ara en kötü pandemi yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmektedir" diye konuştu.

Siyasi paylaşımlar en yüksek, ekonomik konular en düşük

Sakaryalıların en çok konuştuğu konunun 22 bin 88 tweet ile siyaset olduğunun altını çizen Cebeci, "Siyaset, pandemi süresince şaşırtıcı olarak varlığını sürdürmektedir. Bunun nedenini 10 Nisan'da açıklanan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ve 12 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası olduğunu söyleyebiliriz. Siyasetten sonra en çok konuşulan alan 11 bin 599 tweet ile kültür ve sanat alanında olmuştur. Sağlık konusu sürecin beklenen sonucudur. Haberleri, Spor Haber'>Spor etkinliklerin iptal edilmiş olması spor konusunu geri planda itilmiştir. Dünya meselelerini konuşmayı seven Sakaryalılar, vakit kalan zamanlarda teknoloji üzerine konuşmaktadır. En şaşırtıcı durum ise ekonomi konusunda tespit edilmiştir. Piyasaların durduğu şu dönemde ekonomi en az konuşulan konular içinde yer almaktadır" açıklamasını yaptı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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