Ses ve Müzikte Sinyal İşleme Projesinin Sertifika Töreni Yeni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ses ve Müzikte Sinyal İşleme Projesinin Sertifika Töreni Yeni

Ses ve Müzikte Sinyal İşleme Projesinin Sertifika Töreni Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü kapsamında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü ile BİLSEM "Ses ve Müzikte Sinyal İşleme" adlı ortak...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü kapsamında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü ile BİLSEM "Ses ve Müzikte Sinyal İşleme" adlı ortak bir "FeTeMSM- Fen-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik" projesi geliştirildi.

Proje kapsamında Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin ses ve müzik sinyallerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ve işlenmiş sinyalin uygulama alanları konusunda teorik alt yapı kazandırılmıştır.

Sertifika Programına Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet KARABULUT, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan KOÇER, BİLSEM Müdürü Güner EVREN, BİLSEM kardeş okulu ÜN Okullarından Engin GÜNCE, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik İl Koordinatörü Melih PATOĞLU, Projenin yürütücüsü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Duygu HÜYÜK, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Eğitim planının öğrenme çıktıları, dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi olarak bilinen İngiltere merkezli Pearson ile birlikte çalışan Çorlu Ün Okulları aracılığı ile, Pearson' a gönderilmiş ve Pearson tarafından onaylandıktan sonra, eğitimi tamamlayan 27 öğrenci uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyonu olan sertifika almaya hak kazanmıştır.

Program öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Brad Pitt Şevval Şahin Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ses ve Müzikte Sinyal İşleme Projesinin Sertifika Töreni Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:20:51. #1.15#

title