Ses ve Müzikte Sinyal İşleme Projesinin Sertifika Töreni Yeni

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü kapsamında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü ile BİLSEM "Ses ve Müzikte Sinyal İşleme" adlı ortak...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü kapsamında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü ile BİLSEM "Ses ve Müzikte Sinyal İşleme" adlı ortak bir "FeTeMSM- Fen-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik" projesi geliştirildi.

Proje kapsamında Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin ses ve müzik sinyallerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ve işlenmiş sinyalin uygulama alanları konusunda teorik alt yapı kazandırılmıştır.

Sertifika Programına Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet KARABULUT, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan KOÇER, BİLSEM Müdürü Güner EVREN, BİLSEM kardeş okulu ÜN Okullarından Engin GÜNCE, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik İl Koordinatörü Melih PATOĞLU, Projenin yürütücüsü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Duygu HÜYÜK, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Eğitim planının öğrenme çıktıları, dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi olarak bilinen İngiltere merkezli Pearson ile birlikte çalışan Çorlu Ün Okulları aracılığı ile, Pearson' a gönderilmiş ve Pearson tarafından onaylandıktan sonra, eğitimi tamamlayan 27 öğrenci uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyonu olan sertifika almaya hak kazanmıştır.

Program öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sonlandı.

Kaynak: Habermetre