Ses sanatçısı Necmettin Yıldırım kimdir? TRT sanatçısı Necmettin Yıldırım ölüm sebebi ne? TRT İstanbul Radyosu'nun Türk sanat müziği ses sanatçısı Necmettin Yıldırım'ın çok sayıda Türk musikisi sesli yayınında solist ve korist olarak görev aldı.

Darende'de 9 Mart 1960'ta dünyaya gelen Necmettin Yıldırım, ilk ve ortaokulu köyünde tamamladıktan sonra Adana Yapı-Sanat Enstitüsü İnşaat ve Sıhhi Tesisat Bölümü'nden mezun oldu.

SES SANATÇISI NECMETTİN YILDIRIM KİMDİR?

Malatya'nın Darende ilçesinde 9 Mart 1960'ta dünyaya gelen Necmettin Yıldırım, ilk ve ortaokulu köyünde tamamladıktan sonra Adana Yapı-Sanat Enstitüsü İnşaat ve Sıhhi Tesisat Bölümü'nden mezun oldu. Müzik öğrenimine 1977'de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nde başlayan sanatçı, 1979'da kısa bir süre İstanbul Devlet Operası'nda korist olarak görev yaptı. Daha sonra TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı görevinine başladı.

TRT SANATÇISI NECMETTİN YILDIRIM'IN ÖLÜM SEBEBİ NE?

Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanan TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından olan Necmettin Yıldırım, bu sabah hayata veda etti. Yıldırım 60 yaşındaydı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan sanatçının cenazesi, yarın Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Günpınar köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.