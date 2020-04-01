Ses Analizi ile Corona Virüsünü Tespit Etmek Mümkün
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Koronavirüs, Teknoloji

Ses Analizi ile Corona Virüsünü Tespit Etmek Mümkün

Carnegie Mellon üniversitesinde yapılan bir çalışma sonucunda ses analizleri ile Corona virüsünü tespit etmenin mümkün olduğu ortaya çıktı.

01.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:49
Ses Analizi ile Corona Virüsünü Tespit Etmek Mümkün

Carnegie Mellon üniversitesinde yapılan bir çalışma sonucunda ses analizleri ile Corona virüsünü tespit etmenin mümkün olduğu ortaya çıktı.

Covid ses dedektörü adı verilen bir yapay zeka uygulaması ile kişilerin sesleri analiz edilerek Corona virüsü taşıyıp taşımadıkları tespit edilebiliyor. Yapılan açıklamada yeni sonuçlanan çalışmanın, Gıda ve İlaç dairesi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden henüz onay almadığı belirtildi.

Ses Analinizi Gerçekleştirmek Son Derece Basit

Ses analizi ile Covid-19 testini gerçekleştirmeniz için öncelikle siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik işleminin akabinde yaş, boy, kilo, cinsiyet bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekiyor. Sonrasında sistem size birkaç soru soruyor. Sağlık durumunuza ait bilgileri öğrenmek amacıyla sorulan soruların ardından ses analiz kısmına geçiliyor.

Ses analiz kısmında öksürmeniz isteniyor. Öksürmenizin ardından belirli sesleri çıkarmanız isteniyor. Sonrasında ise İngilizce olarak 1'den 20'ye kadar saymanız söyleniyor. Sorulara verdiğiniz cevaplar ve sisteme yüklediğiniz ses kayıtları analiz edildikten sonra Covid-19 virüsü test sonucunuz sizinle paylaşılıyor.

Ses Analizi üzerinde çalışanlardan birisi olan Benjamin Striner, geliştirilen mobil uygulamanın tıbbi test ya da muayene yerine geçemeyeceğini ifade etti. Geliştirilen uygulamanın herkes tarafından ne zaman kullanılabileceğine dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Tamindir

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