Ses 1-2 VFŞL Kış Mevsimi 7. haftasında neler konuşuldu?
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Ses 1-2 VFŞL Kış Mevsimi 7. haftasında neler konuşuldu?

12.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:48
Ses 1-2 VFŞL Kış Mevsimi 7. haftasında neler konuşuldu?

VFŞL 2021 Kış Mevsimi yedinci hafta Ses 1-2 bölümü yayımlandı!

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Kış Mevsimi yedinci haftasını geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalar ile geride bıraktık. Lolespor ligin 7. haftasına ait Ses 1-2 bölümünü yayımladı. Her hafta yayımlanan programda oyuncuların takım içi konuşmalarıyla birlikte komik ve eğlenceli anları da yer alıyor.

Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara tanık olduğumuz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin yedinci haftasında takımların Ses 1-2'de neler konuştuğuna aşağıdaki video üzerinden ulaşabilirsiniz.

Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara tanık olduğumuz son haftada bakalım takımlar neler konuşmuş:

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Kaynak: Playerbros

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