Ses 1-2 VFŞL Kış Mevsimi 7. haftasında neler konuşuldu?

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Kış Mevsimi yedinci haftasını geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalar ile geride bıraktık. Lolespor ligin 7. haftasına ait Ses 1-2 bölümünü yayımladı. Her hafta yayımlanan programda oyuncuların takım içi konuşmalarıyla birlikte komik ve eğlenceli anları da yer alıyor.

Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara tanık olduğumuz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin yedinci haftasında takımların Ses 1-2'de neler konuştuğuna aşağıdaki video üzerinden ulaşabilirsiniz.

Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara tanık olduğumuz son haftada bakalım takımlar neler konuşmuş:

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Kaynak: Playerbros