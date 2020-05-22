Servisten dönen motokuryeye minibüs çarptı
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Servisten dönen motokuryeye minibüs çarptı

Servisten dönen motokuryeye minibüs çarptı Kazada yaralanan motokurye için zamana karşı yarıştılar Arnavutköy-Havalimanı yolunda meydana gelen trafik kazasında Türkmenistan uyruklu motokurye feci şekilde yaralandı.

22.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:49

Servisten dönen motokuryeye minibüs çarptı

Kazada yaralanan motokurye için zamana karşı yarıştılar

İSTANBUL - Arnavutköy-Havalimanı yolunda meydana gelen trafik kazasında Türkmenistan uyruklu motokurye feci şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motokuryeyi hastaneye yetiştirebilmek için zamana karşı yarıştı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde dün gece meydana gelen trafik kazasında, Fahrettin G. yönetimindeki 34 JCT 03 plakalı minibüs paket servisinden dönen 63 ABE 103 plakalı motokuryeye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan Türkmenistan uyruklu Toyly Nurgeldiyev isimli motor sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Yerde dakikalarca baygın şekilde yatan motorlu kuryenin yardımına o esnada yoldan geçen vatandaşlar koştu. Motorlu kuryenin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayarı motor sürücüsünü hastaneye yetiştirmek için zaman karşı yarıştı. Arnavutköy Devlet Hastahenesi'ne kaldırılan Nurgeldiyev'in hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Servisten dönen motokuryeye minibüs çarptı

Kaynak: İHA

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