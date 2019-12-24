Serviste unutulan minik Alperen'in ölümüne ilişkin müfettişler hakim karşısında

24.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:57

İzmir'de okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan 3 maarif müfettişinin yargılanmasına başlandı.



İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan 3 maarif müfettişinin yargılanmasına başlandı. Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık B.K., Alperen Sakin'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar N.K.A. ve S.S. duruşmada yer almadı.



Hakim, sanıklar S.S. ve N.K.A.'nın yazılı savunmalarını mahkemeye ilettiğini belirtti.



Tutuksuz sanık B.K., söz konusu kurumda denetim yapmadığını ileri sürerek, grup sorumlusu olarak çalışma organizasyonu yaptığını belirtip, "Arkadaşların yaptıkları denetim sonucu bana verdikleri raporları imla, noktalama ve maddi yönden inceleyip herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol edip denetim raporunu Milli Eğitim Müdürlüğüne sunuyordum. Ailenin acısını paylaşıyorum. Benim eylemim ile ölüm olayı arasında herhangi bir illiyet bağı yoktur" diye konuştu.



Sanık B.K, kurumda denetim yapmadığını da savunarak, "Denetim yapanlar S.S. ve N.K.A.'dır. Daha sonra 2 kişi tarafından daha denetim yapılmıştır. Denetim içeriğini denetleme sorumluluğum yoktur" diye konuşurken, denetim yapmaya giderken ilgili kuruma haber verilmediğini de söyledi.



Alperen'in annesi ve babası ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.



Hakim, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Olay



İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, hayatını kaybetti.



Olaya ilişkin görülen davada servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara Kamberler'e 5 yıl, öğretmen Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün, Ahmet Somun'a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ve şube müdürleri Şener Ş. ve Hüseyin B. de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Sakin'in ölümüne ilişkin 3 maarif müfettişi hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla dava açıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA