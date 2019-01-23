Serviste 4 Yaşındaki Öğrenciyi Unutan Şoför ve Hostes Serbest

Samsun'da anaokulu servisinde 4 yaşındaki çocuğu unuttukları için gözaltına alınan servis şoförü ve hostes, savcıya ifade vermelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 Ocak'ta meydana geldi. İddiaya göre, anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki Rüzgar D. okul servisinde unutuldu. Yaklaşık 2 saat serviste kilitli kalıp, 3 saat de servisle başka öğrencilerin servisi sırasında şehri dolaşan çocuk daha sonra servis şoförü ve hostes tarafından fark edildi. Servis şoförü Serbülent A.(56) ve hostes Melek K. (49), akşam çocuğu annesi Gülnur D.'ye (37) teslim ettiklerinde kendisinden özür dileyip çocuğunu serviste kilitli unuttuklarını, altını ıslatıp üşüdüğünü söyledi. Anne Gülnur D., servis şoförü, hostes ve öğrenmen Yasemin Ö. hakkında polise şikayette bulundu. Olayla ilgili annesinin şikayetçi olduğu şüpheliler, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınıp, ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Olayın dün haber konusu olması üzerine savcılık servis şoförü ve hostesin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Serbülent A. ve Melek K., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şoför ve hostes, "taksirle yaralama (okulun servisinde çocuk unutma)" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren servis şoförü ve hostes serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA