Servisçiye "servis park" geliyor Ankara Altındağ'da, yapımına kısa bir süre önce başlanan "Servis Park" projesinin yapımında son aşamaya gelindi.

Ankara Altındağ'da, yapımına kısa bir süre önce başlanan "Servis Park" projesinin yapımında son aşamaya gelindi. ServisPark ile Altındağ'ın önemli bir sorununu daha çözüme kavuşacak.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde yapımı devam eden Servis Park projesi, servisçi esnafın büyük beğenisini topladı.

Araçlarını Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan boş alana park etmek zorunda kalan servislerin hem mahalle halkı için, hem de servisçilerin kendisi için sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Başkan Balcı "Bu sorunu da çözüme kavuşturmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Servis Parkımız şimdiden tüm esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

400 araç kapasiteli

7 bin metrekare arazi üzerine kurulan "Servis Park" ile servis araçlarının kaldırım ve yol işgalinin önüne geçilecek. Yapılacak olan park alanı, servis şoförlerinin de ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 400 araç kapasiteli olan Servis Park'ta servis şoförleri için; toplantı odası, yemekhane, dinlenme odası ve mescit yer alıyor. Çalışmaların hızla devam ettiği Servis Park'ın yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Herkes için mutluluk

Modern ve planlı bir Altındağ için çalıştıklarını belirten Başkan Asım Balcı, "Servis Park projemizi Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası ile beraber yürütüyoruz. İnşallah kısa sürede bitecek olan tesisimizle vatandaşlarımız rahata kavuşacak. Zübeyde Hanım Mahallesi'nin en önemli sorunlarından biri de giderilmiş olacak. Proje tamamlandığında bölge çok rahatlayacak, herkes için mutluluk kaynağı olacak. Hem servis aracı sahipleri hem de mahalle sakinleri huzura kavuşacak inşallah" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA