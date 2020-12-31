SERVİSÇİLERİ İŞ VAADİYLE DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Müslim SARIYAR-Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul'da iş arayan servis aracı sahipleriyle irtibata geçerek, "Savcı hakim taşıyorum. 6-7 tane servisim var diyerek, iş vaadinde bulunan ve her birinden masraflar adı altında 500 -100 TL aldığı öğrenilen Cevat Ş., Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dolandırılan onlarca kişi karakollara giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, "Benim servis aracımı aldı. 'Hakimleri taşıyacağım. Bunun için siren taktıracağım sonra sözleşme yaparız' diyerek aracı aldı. Daha sonra aradığımda telefonuna ulaşamadım. Bir gün polis uygulamasında yakalandığında dolandırıldığımı anladım. Binlerce TL trafik cezası geldi" dedi.

Dolandırıldığını belirterek şikayette bulunan Recep Boyacı, "Servis şoförlüğü için ilan verdim. Bir kişi benimle irtibata geçti. 7 tane arabası olduğunu söyledi. Ben çok sevindim. Buluştuk. Askeriye personel taşıdığını söyledi. 'Evraklarım eksik' dedim. 'Biz tamamlarız, muhasebecim o işlerle ilgilenir' diyerek 500 TL istedi. Ben de verdim." dedi. Şüphelinin adının Cevat Ş., olduğunu öğrendiğini söyleyen Boyacı, "Beni dolandırdı. Birçok arkadaşı da dolandırmış. Kimse düşmesin benim düştüğüm duruma" diye konuştu.

Bir başka mağdur Serdar Tuncer ise, "Cevat Ş., adlı kişi benimle irtibata geçti. Servis aracımla adliye personeli hakim savcı taşıyacağını söyledi. 'Sonra sözleşme yaparız' diyerek aracı aldı. Çakar takmış, şehirlerarası yol yapmış emniyet şeridi ve kaçak geçiş cezaları gelmeye başladı. Bir gün çakarlı olarak trafik çevirmesinde polis arkadaşlar beni aradı. Durumu anlattı. O an öğrendim. Adliye personeli yapmadığını. Güven timleri sağolsun yakaladılar. Şikayetçi olduk. Yaklaşık 25 30 kişiyiz bu şekilde mağdur edilen. Herhangi bir ücret ödemedi. 40 bin TL kadar zararım var. Sürekli telefon numarası değiştirdiği için de o günden sonra ulaşamamıştım" diye konuştu.

Köksal Çıracı ise, "İş arıyorum ilanından beni aradı. Telefonla konuştuk. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde buluştuk. Servis şoförlüğü için gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB) kartını birine çıkardığını, bu kişinin ise kaçtığını, bana bu kartı vereceğini söyledi. 'Eksik evraklar için de 500 TL lazım' dedi. Ben de yakında oturan kız kardeşimden alacağını söyledim. Arabasına aldı ve beraber gidip kız kardeşimden aldık. Sonra tekrar hastane karşısında bulunan bir yere girerek sabıka kaydını çıkardı e- devletimden. Kimlik fotokopimi aldı. Beni de 6 tane servisim var diyerek kandırdı" dedi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Cevat Ş., Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli Ş., ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı