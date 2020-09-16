Servisçilerden yeni plaka teklifi protestosu Servis taşımacılığı yapan esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni servis plakası satış teklifini protesto etti.

Servis taşımacılığı yapan esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni servis plakası satış teklifini protesto etti.

Büyükşehir Belediyesi karşısındaki Saraçhane Parkı'nda toplanan birçok servisçi dernek ve birliğine bağlı çok sayıda esnaf, 2015-2019 döneminde taşımacılık yapanlara İBB'nin servis plakası verme teklifine tepki göstererek protesto gösterisi yaptı.

Servis esnafları adına açıklamada bulunan Hasan Hüseyin Arslan, pandemi döneminde araçları çalışmayan esnafın mağduriyetinin alınacak kararla artacağını ifade etti.

Seçim öncesi Ekrem İmamoğlu'nun odalarını ziyaret ederek servisçi esnafına "Tahdit tehdit olmayacak" diye kendilerine söz verdiğini dile getiren Arslan, buna karşın yapılmak istenenin korsan ve rantçılara destek anlamına geldiğini savundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun 11 eylülde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamayı düzeltmesini isteyen Arslan, "25 Mayıs sonrası araç alanlara plaka verileceği yönündeki açıklamalar düzeltilmedikçe protestolarımıza devam edeceğiz. İstanbul servisçisini 'tahdit tehdit olmayacak' şekilde esnaf temsilcilerinin de bulunduğu bir kurul oluşturularak esnafın artık huzursuz edilmemesi gerekir." şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun servis tahdidi konusuyla ilgili, katıldığı televizyon programında "25 Mayıs 2015 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında servisçilik yaptığını belgeleyen servisçi esnaf kardeşlerimize de yine plaka ücreti karşılığında, bir adet servis plakasını vereceğiz bu ayki UKOME'de." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA