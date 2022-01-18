Servisçiler Odunpazarı Belediyesi'ne isyan etti

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de günün erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı servisçi esnafına zor anlar yaşattı. Sabah işçi ve öğrenci taşırken trafikte yaşadıkları sıkıntı karşısında isyan eden servisçi Halil Dinkci, "Odunpazarı Belediyesi 4 santimetrelik kar yağışıyla sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de beklenen yoğun kar yağışı günün erken saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Günler öncesinden Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerinde yer alan kar yağışı, sabah saatlerinde adeta hayatı felç etti. Aniden etkisini gösteren yağışın ardından işçi ve öğrenci servisi şoförleri duruma isyan etti. Servis şoförleri kar yağışının meteoroloji raporlarında yayınlanmasına rağmen belediyeler tarafından hiçbir önlem alınmadığı için birçok kazanın yaşandığını ve işçilerin işine, öğrencilerin okuluna geç kaldığını belirttiler.

Özellikle Çankaya Mahallesi'nde sabah saatlerinde servisçi esnafına zor anlar yaşatan kar yağışına Odunpazarı Belediyesi'nin geç müdahalesi çalışma koşullarını daha da zorlaştırdı. Ara sokaklara giremeyen servisçiler, aileleri arayıp çocuklarını ana caddeye çıkartmalarını istedi.

"İşçi ve öğrenci servisleri yola çıkmadan önce bu işlemler yapılsa bu zorlukları yaşamayacağız"

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışına geç saatte müdahale edildiğini belirten servisçi Cemil Ünsal, zor anlar yaşadıklarını dile getirdi. Aileleri arayıp çocuklarını ana caddelere çıkartmalarını istediklerini belirten Ünsal, "Her şeyi mevsiminde yaşamak çok güzel ama biz servisçiler olarak sıkıntı yaşıyoruz. Biz hizmet veriyoruz. İşçilerimizi işe, çocuklarımızı okula getiriyoruz. Ben sabah 6.40'ta kalktığımda kar başladı. Odunpazarı'na işçiyi bırakıp öğrenci almak için geldiğimde kar, Çankaya Mahallesi'ni kilitlemişti. Velileri tek tek arayarak çocuklarını ana caddelere çıkartmalarını istedik. Ana caddeler bile hiçbir küreme veya tuzlama çalışması yapılmamış. Saat 9 gibi okula öğrencileri getirdik. Daha sonra sosyal medyada belediyenin 'Görevimizi yaptık' paylaşımı yaptığını gördük. İşçi ve öğrenci servisleri yola çıkmadan önce bu işlemler yapılsa biz bu zorlukları yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

"Odunpazarı Belediyesi 4 santimetrelik kar yağışıyla sınıfta kaldı "

Gözünün önünde yaşanan birçok kazanın geceden yapılmayan tuzlama çalışmasının sebep olduğunu belirten Halil Dinkci, Odunpazarı Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirdi. Tüm belirtilere rağmen geceden hazırlık yapılmayan kar yağışında, Odunpazarı Belediyesi'nin sınıfta kaldığını söyleyen servisçi Halil Dinkci, şu ifadeleri kullandı:

"Karın kalınlığını görüyorsunuz. En fazla 3-4 santimetre kar yağdı. Odunpazarı Belediyesi 4 santimetrelik kar yağışıyla sınıfta kaldı. Biz can taşıyoruz, bizim işimiz servisçilik. Haliyle biz bu canları sağ salim götürmek için uğraşıyoruz. Bu şekilde de ekmeğimizi yiyoruz. Bu 3-4 santimetrelik karda böyle olmaması gerekiyor. Meteoroloji günler öncesinden belirtiyor sonuçta. Cep telefonlarımızda bile uygulamalar var. Her yer kar yağacağını gösteriyor. Gece hava sıcaklığı eksi 7-8 dereceye kadar düşüyor. Yerin buz olduğu belli. Yağıştan önce yollar tuzlansaydı, düşen kar eriyecekti. Hiç kimse sıkıntı yaşamayacaktı. Gözümün önünde 10 tane kaza oldu. Yazık günah. İşçiler işine gitti, öğrenciler okullarına vardı. Ondan sonra tuzlama çalışması yapıldı." - ESKİŞEHİR