Servisçiler Kooperatifi ile Kahvaltıda Buluştuk
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Servisçiler Kooperatifi ile Kahvaltıda Buluştuk

Servisçiler Kooperatifi ile Kahvaltıda Buluştuk
Habermetre - Haberler | Toplum

Amasya Servisçiler Kooperatifi Başkanı Halil Kaya'nın daveti üzerine Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsa Köse, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mürsel Çapkın ve kooperatif üyeleri ile birlikte sabah kahvaltısında bir araya geldik.

Amasya Servisçiler Kooperatifi Başkanı Halil Kaya'nın daveti üzerine Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsa Köse, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mürsel Çapkın ve kooperatif üyeleri ile birlikte sabah kahvaltısında bir araya geldik. Taleplerini dinlediğimiz ve çözüm ürettiğimiz kooperatif üyelerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

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