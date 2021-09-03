Servisçiler Kooperatifi ile Kahvaltıda Buluştuk

Amasya Servisçiler Kooperatifi Başkanı Halil Kaya'nın daveti üzerine Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı İsa Köse, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mürsel Çapkın ve kooperatif üyeleri ile birlikte sabah kahvaltısında bir araya geldik.