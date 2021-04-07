Servis sürücülerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Servis sürücülerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Servis sürücülerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Malatya'da öğrenci servisi sürücüleri arasında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da öğrenci servisi sürücüleri arasında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Şehirlerarası Yolcu Terminali (MAŞTİ) mevkiinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda öğrenci servisi sürücüleri Faruk Ekici (30) ile Ü. İ. arasında yolcu taşıma konusundan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, Ü.İ. tarafından kalbinden bıçaklanan Faruk Ekici ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Ekici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Ekici'nin cenazesi hastanede ki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Servis sürücülerinin kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 01:02:37. #1.15#
title