Servis Sürücülerine ve Rehber Personeline Eğitim

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "okul servisi sürücüleri eğitimi" ve "okul taşıtları rehber personel eğitimi" kursuna katılanlar, belgelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Hayat Boyu Öğrenme" projesi kapsamında, servis sürcüsü ve servis rehberine yönelik Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde "okul servisi sürücüleri eğitimi" ve "okul taşıtları rehber personel eğitimi" verildi.

Eğitimlerde katılımcılara Halk Eğitim Müdürü Ertan Aydemir ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ergin Yılmaz tarafından iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası ve meslek hataları, tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı alınması gereken önlemler, acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan servis şoförleri ile servis rehberine belgeleri verildi.

Halk Eğitim Müdürü Aydemir, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, belgenin öneminden bahsederek eğitime katılanlara teşekkür etti.