Servis Sürücülerine Eğitim

Erzurum'un Çat ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförleri, "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında eğitime alındı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri arasında imzalanan iş birliği protokolüyle yürütülen proje kapsamında okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve şoförlere yönelik, öğrenci taşımacılığı özelinde trafik güvenliği konusunda farkındalığı geliştirici iletişim çalışmaları yürütülüyor.



Trafikte Sorumluluk Hareketi çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen "iyi Dersler Şoför Amca" Projesi'nde durak Erzurum'un Çat ilçesi oldu. İlçede taşımalı eğitim programı kapsamında görev alan servis şoförleri, Trafik Uzmanı Yenal Polat tarafından eğitime alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Polat, servis şoförlerine trafik güvenliği konularında eğitici bilgiler verdi. Aralarında Erzurum'un da bulunduğu 30 ilde 60 formatör, 868 eğitmen, 28 bin servis şoförü ve 17 bin öğrencinin dahil edildiği projeyle öğrenci taşımacılığı konusunda farkındalığı geliştirici eğitim programları organize ediliyor.



ŞOFÖRLER, ÖĞRENCİ VE VELİLER...



Çat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim programı ve yürütülen proje hakkında bilgiler veren Trafik Uzman Çavuş Yenal Polat, projenin ana hedef kitlesinin, taşımalı eğitim sisteminde görev alan okul servis şoförleri olduğunu kaydetti. Bunun yanında, okul servis şoförlerinin eğitimiyle görevlendirilen kamu görevlileri ile bu kişilerin proje çerçevesinde eğitilmesini sağlayacak proje ortağı ve paydaşı kuruluşların çalışanlarının da projenin hedef kitlesi içinde bulunduğunu kaydeden Polat, "Belirlenen illerde, proje ortağı Jandarma Genel Komutanlığı personeli formatörler aracılığıyla ilkokul öğrencilerine eğitimler verilmektedir. Buna ek olarak, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve şoförlere yönelik iletişim çalışmalarıyla öğrenci taşımacılığı özelinde farkındalığı geliştirmek amaçlanmaktadır." diye konuştu.



PROJENİN FAYDALARINI ANLATTI



Projenin faydalarını da sıralayan Polat, öğrenci taşımacılığına yönelik özel bir eğitim programının geliştirilmesinin, bu konudaki standart eğitim içeriği ihtiyacını karşılayacağını dile getirerek, ilgili tüm paydaşların bir araya gelmesi sayesinde de, bu alandaki sorunların, ihtiyaçların ve beklentilerin kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarılabileceğini kaydetti. Yine ilgili tüm paydaşların bir araya gelmesinin, öğrenci taşımacılığı alanında koordinasyon ve iş birliğini pekiştireceğini belirten Trafik Uzman Çavuş Yenal Polat, "Öğrenci taşımacılığı alanına özel bir eğitim programının geliştirilmesi sayesinde, bu eğitimi alan şoförlerin tercih edilir hale gelmesi sağlanacak, böylece okul servis şoförleri daha itibarlı bir konum elde edecektir" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda Çat ilçesinde de öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerini eğitime aldıklarını söyleyen Polat, "Eğitimlere dahil ettiğimiz görsel ve uygulamalı sunumlar sayesinde şogör arkadaşlarımızın trafik güvenliği konusunda farkındalıklarını geliştirmeye çalıştık" dedi.



Öte yandan eğitimlerin ardından servis şoförlerine proje kapsamında sertifika verildi. Servis şoförleri daha sonra eğitim programına alındıkları Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu önünde hatıra fotoğrafı çekildi. - ERZURUM