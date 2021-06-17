Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı
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Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı

Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki E.B.K., yoldan geçerken kendisini fark eden servis şoför V.G. tarafından kurtarıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki E.B.K., yoldan geçerken kendisini fark eden servis şoför V.G. tarafından kurtarıldı. 

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken sulama kanalı içinde hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen bir çocuk gören servis şoförü V.G., aracını durdurup, suya atladı. Çocuğu sudan çıkartan V.G., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin E.B.K. olduğunu belirlediği 6 yaşındaki çocuğu ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı
Servis şoförü, sulama kanalında sürüklenen çocuğun hayatını kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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