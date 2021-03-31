Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu
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Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER - Haberler | Güncel
Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu

ANKARA'da, park halindeki servis minibüsünün direksiyonunda bulunan K.Ö., tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

ANKARA'da, park halindeki servis minibüsünün direksiyonunda bulunan K.Ö., tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Tahran Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki 06 C 5044 plakalı servis minibüsünün şoför koltuğunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz yattığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde okul taşıtı sürücüsü K.Ö.'nün başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede K.Ö.'nün tabanca ile kendi yaşamına son verdiği değerlendirildi. K.Ö.'nün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.


Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu
Servis şoförü direksiyon başında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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