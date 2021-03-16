Servis şoförleriyle 'pandemi' toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Servis şoförleriyle 'pandemi' toplantısı

16.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:23
Servis şoförleriyle 'pandemi' toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Pandemi Kuralları ve Güvenli Taşıma Eğitim Sistemi" kapsamında şoförlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Pandemi Kuralları ve Güvenli Taşıma Eğitim Sistemi" kapsamında şoförlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen "Pandemi Kuralları ve Güvenli Taşıma Eğitim Sistemi" toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şube Müdürü Şahin Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleriyle servis şoförleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda; güvenli taşıma eğitim sistemi kapsamında öğrenci taşımacılığı özelinde etkili iletişim, trafik güvenliği, güvenli öğrenci taşımacılığına ve pandemi kurallarına yönelik farkındalık geliştirme maksadı ve yaşanan sorunlar, ihtiyaç ve beklentilerin geliştirilmesi gibi konular anlatıldı.

Gerçekleşen toplantıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, pandemi kuralları içerisinde sağlıklı bir şekilde öğrenci taşımacılığının yapılabilmesi için bu tür eğitim çalışmalarının yararlı olduğunu ifade etti. Toplantıya katılımın yoğun olmasından ötürü mutlu olduğunu kaydeden Müdür Kaya, "Bilindiği üzere tüm Türkiye'de uygulanan pandemi kuralları var. Öğrencilerimiz taşırken kesinlikle pandemi kurallarına uymamız lazım. Maske, mesafe kuralları içerisinde araçlarınızda yeterli derecede maske ve dezenfektan bulundurmanız lazım. Ayrıca trafik kurallarına kesinlikle riayet edin. Çünkü araçlarınızda can taşıdığınızı unutmayın. Katılımın yoğun olması ve katılımcıların konuya ilgi duymaları bizleri mutlu etti. İhtiyaç duydukça bu tür eğitim çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Servis şoförleriyle 'pandemi' toplantısı
Servis şoförleriyle 'pandemi' toplantısı
Servis şoförleriyle 'pandemi' toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Türkan Şoray İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Servis şoförleriyle 'pandemi' toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:25:25. #1.14#
title