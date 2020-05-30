Servis şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek
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Servis şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek

Servis şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek ve araç içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak.

Servis şoförleri kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek
30.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:07

Servis şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kontrollü normalleşme sürecinde kişisel hijyen kurallarına uygun hareket edecek ve araç içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileriyle, Kovid-19 sonrası kontrollü normalleşme süreci kapsamında "Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler" adlı rehber hazırladı.

Servislerin, toplu ulaşım araçları olduğu için Kovid-19 salgınının yayılması açısından özellik arz ettiği belirtilen rehberde, servis şoförlerinin işveren tarafından salgın hakkında bilgilendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Buna göre, araç içine Kovid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılacak, şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanacak ve araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak.

Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve araç içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak.

Maskeleri nemlenen şoförler maskelerini değiştirecek, maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulacak, maskelerin dış yüzeyine dokunulmayacak ve yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılacak.

Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılacak, maske değiştirme söz konusu olduğunda el antiseptiği kullanılacak ve mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılacak.

Yolcular, servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun davranacak, sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınacak.

Servise binmeden el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanması gereken yolculardan Kovid-19 ile uyumlu belirtileri olanların tıbbi maske takması sağlanacak. Bu yolcular servise alınmayacak ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilecek.

Servise binen tüm yolcular maske takacak ve yolculuk boyunca çıkarmayacak. Servise binen yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturtulacak.

Servislerde koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulacak, bu liste serviste görünür bir yere asılacak. Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmayacak ve bağırılmayacak. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmayacak.

Servisin temizliği yapılırken eldiven takılacak

Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılacak, klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak. Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılacak ve servisin iç havasının temizlenmesi sağlanacak.

Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılacak. Servisin temizliği yapılırken eldiven takılacak, temizlik süresince eller yüze temas etmeyecek ve temizlik bitiminde eldivenler kapaklı çöp kutularına ya da çöp torbalarına atılacak. Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinecek.

Her servis turu tamamlandıktan sonra kapı kolları, kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri ve emniyet kemeri tokaları gibi sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinecek. Daha sonra da yüzde 1 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70 alkol ile dezenfekte edilecek. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilecek.

Temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılacak ve sonrasında bir dakika beklenip havalandırılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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