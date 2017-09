Servis Şoförleri İçin Yeni Standartlar Hazırlandı

Servis şoförleri için yeni standartlar hazırlandı

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Servis şoförleri, taksi şoförleri, minibüs şoförleri için mesleki standart belgeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Sadece bunların bundan sonraki süreçte yeterlilik belgeleri olması lazım. Hem yolcu taşımacılığı veya çocuklarımızın taşınmasıyla ilgili problemin ortadan kalkması lazım" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala artan servis kavgalarına son nokta konuldu. Tüm servis sürücülerinin TESK tarafından hazırlanan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Resmi Gazete'de yayınlattırılan servis şoförü standartlarına uymaları zorunlu oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan standartlarla ilgili yeterlilikler ise hazırlanıyor. Yeterliliğin hazırlanması ile artık her önüne gelen servis şoförlüğü yapamayacak. Mutlaka MYK tarafından yayınlanan standartlar doğrultusunda yapılacak sınavlardan başarı ile geçmesi gerekecek.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her okulların açılışında veliler, okul yöneticileri ve servisçiler arasında hummalı bir çalışma başladığını ve istenmeyen olayların da gündeme geldiğini belirterek, "Emanet edilen çocuklar geleceğimiz. Servis şoförleri, taksi şoförleri, minibüs şoförleri için mesleki standart belgeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Sadece bunların bundan sonraki süreçte yeterlilik belgeleri olması lazım. Hem yolcu taşımacılığı veya çocuklarımızın taşınmasıyla ilgili problemin ortadan kalkması lazım. Ne kadar bu konuda çalışsak ne kadar özveri göstersek maalesef toplumun içerisindeki bu insanlardan da karakterleri şoförlük mesleğiyle bağdaşmayan insanlar oluyor" diye konuştu.

Elhiyet ve SRC belgesi yeterli olmayacak

Geçmişte şoförlerin saygı, sevgi gösterilen kişiler olduğunu anlatan Palandöken, şöyle konuştu:

"Çünkü araç sayıları çok azdı. Şoförler de bu mesleği icra ederken hakikaten şoför ağabey kimliğine sahipti. Bugün o meslekte yine aynı insanlar var ama maalesef bu sulandırıldı. İnsanların güvenini yitirdiler. Çocukların hepsi artık servisle gitmek zorunda kalıyor. Çünkü evlerine en yakın okulu tercih edemiyor çocuklar aileleri. TEOG imtihanıyla diyelim ki bir semtte oturuyorsunuz o semtteki okula gidemiyorsunuz bir başka semte gideceksiniz. Bu aileye önemli bir külfet getiriyor. Burada şoför esnafı yani servisleri kullananlar gündemde. Kılığından, kıyafetinden tutun, araçtaki çaldığı müzik veya yaptığı hareketler çocuklarımızın belleklerinde kalıyor. Onun için ne yapılması lazım bunun bir standardını hazırladık. Bu Resmi Gazete'de yayımlandı. Önümüzdeki günlerde hızlandırılmış bir şekilde Mesleki Yeterlilik Belgesiyle yetişmek suretiyle artık sadece ehliyet SCR belgesi değil, aranan vasıfların tamamını oluşturacak düzgün kişiliği ön plana çıkacak sürüş emniyeti çok önemli olacak. Çocukların trafiğe çıktığı andan itibaren rehber öğretmenlerin araçta bulunduğu kontrol edilecek. Akabinde emniyet kemerleri bağlandı mı, kaç tane çocuğu aldı, hangi noktada indirdi ellerindeki çizelgeden onu hem rehber öğretmen hem şoför aracını kontrol edecek. O çocuğun o araçta kalmamasının temini için aracın kontrol edilmesi lazım. Bunun için bu standartlar hazırlandı. Ehli kişilerle Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma Bakanlığı ve en sonunda Mesleki Yeterlilik Kurumu bunu Resmi Gazete'de yayımladı. Şimdi yeterlilik belgesi alınması lazım. Herhangi bir suça odaklanmamış, ahlaki değerleri, toplumsal değerleri bilen hatta bu konuda uzman kişilerin ancak bu tür yolcu taşımacılığını yapabileceğini varsaymak lazım."

"Bu korsan mı, ehliyeti yeterli mi bu aracı kullanmak için diye kontrol etmesi lazım"

Aileye düşen sorumlulukların da olduğunu vurgulayan Palandöken, "Ben hangi servise yazdırdım. Bu korsan mı, ehliyeti yeterli mi bu aracı kullanmak için diye kontrol etmesi lazım. Okul aile birlikleri, okul yöneticileri bu servislerin saatinde girip girmediğini, araçlarında rehber öğretmenin olup olmadığını, kolluk kuvvetleri, polisimiz, yerel yönetimde zabıtalarımız bunu inceleyecek" dedi.

"Türkiye'de yaklaşık 60 binin üstünde servis aracı var"

"Türkiye'de yaklaşık 60 binin üstünde servis aracı var" diyen Palandöken, "Bunların hepsi belki bir anda kontrol edilemez gibi gelse de aslında toplumda bu bilinç gerçekleşirse bizim insanlarımızın bu işi maharetle yerine getirebileceğine inanıyorum. Bu olaylar oldukça gündeme ancak geliyor. Böyle bir olayın vuku bulması bile meslek odalarını rencide ediyor. Çünkü onlar düzgün, iyi niyetli bunların kontrolünü sağlayacağı mekanizma kurulmuş tabi TESK'te bunun çatı kuruluşu. Bütün sorumluluğun paylaşıldığı en son nokta. Biz şoförler için hazırlamış olduğumuz bu standartı bu meslek odalarıyla ortaklaşa düzenledik. Meslekin gerçekten ne kadar önemli, ulvi olduğunu onlara bu konudaki mesleki gelişmeleriyle ilgili periyodik olarak anlatıldı. Bu standartlar belirlendikten sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık sorunun ortadan kalkması lazım. Bu öğretim yılına yetişir mi çok mümkün olmuyor 60 bin tane diyoruz. Bunlar resmi kayıtlı. Bu arada da korsanları var aynı plakadan iki tane araç var. Bunu kontrol etmek sadece belirli noktalardaki trafik kontrolleriyle ortaya çıkabilecek bir şey. Bu konunun da ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Meslek odalarıyla gerekli görüşmeler yapılıyor. Sorunsuz bir eğitim yılının başlaması için TESK olarak elimizi taşın altına koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aileler güvenilirliğini belgelemiş insanlar tarafından o araçların kullanıldığına dikkat etmeleri lazım"

TESK Başkanı Palandöken, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sadece bununla ilgili değil, Karma İstişare Eş Komitesindeki sivil toplum kuruluşlarının da tamamını kapsayan Türk-İş başta olmak üzere TOBB, Hak-İş, Memur Konfederasyonları, ziraat odaları ve TESK'in içinde bulunduğu o komitede de genişletilip bu konunun bütün kesimleri ilgilendiren işçi işveren şoför esnafı değerlendirilmek suretiyle bundan sonraki süreçte hepimizin moralini bozucu değil, hepimizin takdir ettiği, fiyatlarında o şekilde olmasının gerektiğini, bir tık ileri gerçekten geliri o çocuğu servis aracıyla götüremeyenlere taşımalı eğitimde verilen desteğin verilmesi lazım özel okullar gibi. En azından ailelerin mağduriyeti önlenmiş olur. Araçlarda daha güvenli olur hem de ailelere ek bir yük gelmemiş olur. Bunların hepsi İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile de görüşülüp bir periyod içerisinde hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Aileler, servis araçları olsun, minibüsler olsun veya taksiler olsun güvenilir insanlar olması ve güvenilirliğini belgelemiş insanlar tarafından o araçların kullanıldığına dikkat etmeleri lazım. Otokontrol sistemi olduğu zaman hem kazalarda önemli ölçekte azalma hem çocuklarımızın geleceğiyle ilgili güvenlik önlemlerinin alındığı hem de şoförlerin bu konuda eğitildikten sonra bu tür işleri yaptıkları sağlanırsa eminim ki bundan sonra problemsiz bir öğretim yılı olur."

"Yeterlilik belgesini iptal edeceğiz en ağır cezası uygulanacak"

Standartlara uymayanlara nasıl bir yaptırım uygulanacağıyla ilgili ise Palandöken, "Evvela bu belge aranacak. Birçok meslek dallarında standartlar hazırlandı. Şoförlüğün de standardı hazırlandı yeterliliği başlamadı. Bu çok önemli bir şey. Bu yeterlilik belgesini iptal edeceğiz en ağır cezası uygulanacak. Bunlar daha önceden öğrencilerimize, çocuklarımıza örnek olacak vaziyette değilde kontrolsüz bir şekilde araçlarını kullanıyorlarsa bunlar ihtar edilecek. O hattan alınacak. Ekmek parasına ve bu işi yapmayı meslek edinmiş insanlara verilecek en ağır ceza o meslekten onun men edilmesi. Bundan sonra artık o insan bir daha servisçiliği Ankara'da yapmıyorum, İstanbul'da yaparım diyemeyecek. İnternet üzerinden oradaki meslek odalarında da aynı isim vatandaşlık numarası çıkacağı için en önemli bir caydırıcılık oluşmuş olacak. Ailelerde güvenini ve tedbirini buna göre almış olacaklar" açıklamasında bulundu.