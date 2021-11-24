Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı - Haberler
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Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci, 19 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14'ü öğrenci, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde taşımalı eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerini taşıyan Mikail K. (41) yönetimindeki 46 NA 914 plakalı servis minibüsü ile Ali Ö. (45) idaresindeki 41 AEM 225 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 14'ü öğrenci, 2'si sürücü, toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

Servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 14'ü öğrenci, 19 yaralı

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