Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı (2)

04.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:08

ÖLEN İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen iki TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin servis minibüsündeki işçiler Leyla Şen (52) ve Meryem Kocu (50) olduğu bildirildi. Yaralanan 8 kişinin de minibüsündeki işçiler olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen Leyla Şen ve Meryem Kocu'nun opağı

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

Kaynak: DHA