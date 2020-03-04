Servis minibüsü ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı (2)
ÖLEN İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİManisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen iki TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belirlendi.
ÖLEN İKİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen iki TIR ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaşamını yitirenlerin servis minibüsündeki işçiler Leyla Şen (52) ve Meryem Kocu (50) olduğu bildirildi. Yaralanan 8 kişinin de minibüsündeki işçiler olduğu ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------------
-Ölen Leyla Şen ve Meryem Kocu'nun opağı
Haber-Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),
Kaynak: DHA