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Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı Çorum'da bir servis minibüsünün tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir servis minibüsünün tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Ankara Karayolu 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ö., idaresindeki 26 BK 209 plakalı tırın stepne lastiğinin yerinden çıktığını fark etti. Adnan Ö. tırı güvenlik şeridinde durdurdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Erdal G.yönetimindeki 19 ACD 160 plakalı servis minibüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Erdal G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların iharı üzerine olay yerinegeln sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(MMY-BÖ-MK-

Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı

Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı

Servis minibüsü tıra çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - 3. Sayfa

Ankara, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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