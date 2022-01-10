Servis minibüsü ile sivil polis aracı çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Servis minibüsü ile sivil polis aracı çarpıştı: 2 yaralı

Servis minibüsü ile sivil polis aracı çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndan şehir içerisine seyir halinde olan Z.E. yönetimindeki sivil otosu ile bulvar üzerinden Ergin Sokak istikametine dönen H.K. yönetimindeki 59 S 2947 plakası servis minibüsü çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ekip otosu orta refüje çıkarken, kazada 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı polis memurları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Servis minibüsü ile sivil polis aracı çarpıştı: 2 yaralı

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