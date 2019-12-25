Servis minibüsü ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Servis minibüsü ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı - Haberler

Servis minibüsü ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun tipinin neden olduğu kazada işçileri taşıyan servis minibüsü ile bir pikap çarpıştı.

25.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:57
Servis minibüsü ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

'nin ilçesinde yoğun tipinin neden olduğu kazada işçileri taşıyan servis minibüsü ile bir pikap çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kürsiyen bölgesinde meydana kazada, yoğun tipinin de etkisiyle işçileri taşıyan bir minibüs ve pikap çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralanırken, yoğun tipiye rağmen kısa sürede olay yerine ulaşan 112 ekipleri yaralılara müdahale etti.


Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler