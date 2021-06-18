Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı

Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrikalara işçi taşıyan 59 S 3017 servis minibüsü ile 39 BA 498 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada iki araçta da maddi hasar oluşurken, panik halinde servisten inen işçiler ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, hurdaya dönen araçlar ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, itfaiye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. - TEKİRDAĞ

Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı
Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı
Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızını 2. kattan atarak ölümüne sebep oldu
Kızını 2. kattan atarak ölümüne sebep oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 12:43:18. #1.16#

title